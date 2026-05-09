La salida de Mariana Fabbiani al aire para aclarar una situación que explotó en redes sociales terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. La conductora quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que circulara un fragmento televisivo donde se la veía riéndose mientras hablaban del futuro laboral de Karina Mazzocco tras el levantamiento de A la tarde.

Todo comenzó cuando trascendió que Karina Mazzocco dejará de estar al frente del ciclo de América TV después de cinco años en pantalla. La noticia sorprendió dentro del canal y también entre los televidentes, ya que el programa logró consolidarse en las tardes con actualidad y entretenimiento. Sin embargo, la decisión empresarial abrió un sinfín de especulaciones.

En medio de ese contexto, un recorte de El Diario de Mariana se viralizó rápidamente. Allí aparecía Mariana Fabbiani conversando con Augusto Tartúfoli, quien ocuparía la franja horaria que dejará vacante Mazzocco. Las imágenes despertaron críticas inmediatas porque muchos interpretaron que la conductora se burlaba del difícil momento que atraviesa su colega.

Frente al fuerte repudio, Mariana Fabbiani decidió utilizar unos minutos de su programa para dar explicaciones. “Me voy a tomar un minuto. Necesito aclarar algo”, comenzó diciendo al aire. Además, aseguró que inicialmente creyó que bastaba con pedir disculpas en privado, aunque luego entendió que la situación había escalado demasiado.

La conductora insistió varias veces en que jamás tuvo intención de reírse del final del ciclo de Karina Mazzocco. “Yo no soy eso, no me reí de Karina ni de que levantaron el programa”, expresó con visible incomodidad. También remarcó que conoce perfectamente el dolor que implica quedarse sin espacio en televisión.

Durante su descargo, Mariana Fabbiani explicó que el momento ocurrió en medio de una situación técnica incómoda dentro del estudio. Según detalló, había llegado tarde al aire, tuvo problemas con el micrófono y la cucaracha, y mientras intentaba resolverlo comenzó a hablar con Augusto Tartúfoli sobre la información publicada por Ángel de Brito.

La guerra entre Mariana Fabbiani y Karina Mazzocco sigue en pie

“Cuando Tartu me empieza a ayudar y con la risa de nerviosismo de que no tenía micrófono, llené ese espacio con lo que leí”, relató la figura de América. En ese sentido, sostuvo que la reacción que se vio al aire no estaba vinculada a la situación laboral de Karina Mazzocco, sino al caos técnico que atravesaba en ese instante.

Finalmente, Mariana Fabbiani reveló que intentó comunicarse directamente con Karina Mazzocco para aclarar el malentendido. “Le escribí un mensaje que no me respondió”, contó. Y cerró con una reflexión sobre la fragilidad del medio televisivo: “Sé lo que es un levantamiento. Nadie está exento”.