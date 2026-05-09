El romance entre Wanda Nara y Martín Migueles volvió a quedar en el centro de la escena luego de que trascendiera que la pareja habría puesto punto final a la relación. La noticia apareció justo cuando el nombre del empresario comenzó a sonar con fuerza en una investigación vinculada a presuntas maniobras irregulares para acceder a dólares oficiales.

La información fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio, quien explicó que la distancia entre ambos se profundizó durante un reciente viaje laboral de la mediática. Según contó, la empresaria viajó a Uruguay para participar de una filmación y allí comenzaron los roces. “Terminaron en buenos términos”, aseguró la comunicadora sobre el desenlace de la relación.

La separación sorprendió porque semanas atrás la pareja se mostraba más unida que nunca. De hecho, Wanda Nara había compartido imágenes de unas vacaciones de lujo por distintos destinos de Europa y Asia junto a Martín Migueles. Incluso, días antes de la ruptura, publicó una foto del empresario compartiendo tiempo con sus hijas y las mascotas familiares en el exclusivo Chateau Libertador.

¿Se vienen los lios para Martín Migueles?

Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios pusieron en duda la versión oficial y deslizaron que la conductora habría decidido tomar distancia para no quedar involucrada indirectamente en el escándalo judicial que rodea al empresario. Las especulaciones crecieron aún más luego de que trascendieran detalles sensibles de la causa.

No es la primera vez que la relación atraviesa turbulencias. Durante el verano, la pareja ya había tenido un fuerte distanciamiento cuando Claudia Ciardone aseguró públicamente que Martín Migueles le enviaba mensajes privados y le proponía encuentros en Punta del Este. Aquella polémica había generado una crisis importante entre ambos.

El expediente judicial que ahora salpica al empresario investiga presuntas irregularidades vinculadas al sistema SIRA, mecanismo utilizado para gestionar importaciones en la Argentina. La causa apunta a una supuesta estructura integrada por empresarios, intermediarios y funcionarios que habrían facilitado el acceso al mercado oficial de cambios a cambio de coimas calculadas según el valor del dólar blue.

¿Se vienen los lios para Martín Migueles?

Dentro de la investigación también aparecen mencionados Elías Picirillo y Francisco Hauque, quienes, de acuerdo con la fiscalía, formarían parte de una compleja red de intermediación. Los documentos judiciales incluyen conversaciones y mensajes que, según los investigadores, revelarían cómo operaba el circuito para acelerar autorizaciones y conseguir divisas.

Mientras tanto, Wanda Nara optó por el silencio y evitó hacer declaraciones públicas sobre el tema. Aun así, la coincidencia entre la ruptura y la difusión de la causa despertó todo tipo de rumores. En medio del escándalo, la empresaria volvió a demostrar que cada uno de sus movimientos genera impacto y mantiene la atención del mundo del espectáculo.