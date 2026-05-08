La interna en América TV sumó un capítulo explosivo luego de conocerse que A la tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco, dejará la programación diaria. La noticia no solo generó preocupación por las fuentes de trabajo afectadas, sino también un fuerte conflicto entre la conductora y Mariana Fabbiani, a quien señalan por haber tomado con cierta liviandad el levantamiento del programa.

Según revelaron en Puro Show, el enojo de Karina Mazzocco fue tan grande que decidió ir personalmente al estudio de DDM para enfrentar a Mariana Fabbiani. Incluso, aseguran que estuvo acompañada por Pablo “Chato” Prada, gerente de programación de América, quien habría intentado evitar que la situación pasara a mayores dentro del canal.

En el ciclo conducido por Pampito y Mati Vázquez contaron que la conductora de A la tarde apareció en el estudio de su colega con una actitud desafiante. “Se paró enfrente y la miró como diciéndole ‘acá estoy’”, detallaron al aire sobre el incómodo momento que habría paralizado a todos los presentes en el piso.

Pero el malestar de Karina Mazzocco no terminaría en Mariana Fabbiani. También apuntaría contra Ángel de Brito, quien fue el primero en confirmar públicamente la salida del programa y el desembarco de Tartu junto a Sabrina Rojas en esa franja horaria. La conductora habría quedado molesta porque la información trascendió antes de que ella pudiera comunicarla oficialmente.

Fiel a su estilo, Ángel de Brito respondió sin filtro cuando le consultaron por el supuesto enojo de la conductora. “Si se enoja por eso quiere decir que no sabe nada de primicias”, lanzó el periodista, alimentando aún más una pelea que ya se convirtió en tema obligado dentro del espectáculo.

De acuerdo a las versiones que circulan en el canal, la mala relación entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani no es nueva. Todo habría comenzado tiempo atrás, cuando el canal modificó horarios y espacios para incorporar el ciclo DDM, algo que generó incomodidad tanto en Flor de la Ve como en la propia Mazzocco.

Karina Mazzocco explotó contra Mariana Fabbiani

En medio de este escándalo, algunos fragmentos televisivos alimentaron todavía más los rumores. En A la tarde, Mazzocco habló de una “guerra de conductoras” y deslizó frases que muchos interpretaron como indirectas hacia la señal y sus compañeras. Mientras tanto, en DDM, Mariana pidió “no tener más últimos momentos” porque “un día me va a dar algo”, en clara referencia a un recurso muy utilizado por el programa rival.

La única voz que salió a respaldar públicamente a Mariana Fabbiani fue Nancy Duré, quien aseguró que el famoso momento con Tartu, interpretado como una celebración por el final de A la tarde, “no fue armado” ni tuvo intención de burlarse de nadie. Sin embargo, dentro de América aseguran que el clima sigue siendo cada vez más caliente y que la pelea entre sus figuras principales recién empieza.