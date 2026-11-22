Mariano Chihade volvió a su casa después de pasar los primeros días del posoperatorio en la sede Belgrano del Instituto Fleni. El productor y marido de Mariana Fabbiani había quedado en observación luego de que una resonancia magnética cerebral mostrara una imagen nodular. Tras la cirugía del miércoles 18 de noviembre, el equipo que lo atendía informó primero que evolucionaba bien y ahora confirmó que podía dejar la internación.

La noticia llegó a través de un comunicado firmado por Hernán Cohen Arazi, director médico de la sede Belgrano. “En el día de la fecha, el paciente Mariano Chihade recibió el alta médica en Fleni, sede Belgrano, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido el 18 de noviembre”, informó el médico. La segunda frase del parte precisó dónde seguirá el posoperatorio. “Se traslada a su domicilio para continuar con su recuperación”.

La primera noticia sobre la salud del fundador de Mandarina Contenidos la había dado la propia productora el martes 17 de noviembre. El motivo de la consulta eran unos estudios programados a partir del hallazgo en la resonancia. Para entonces, los médicos habían decidido que permaneciera bajo observación en el instituto, donde su familia lo acompañó mientras completaban las evaluaciones.

Antes de la intervención, el Fleni había comunicado que el productor estaba clínicamente estable. El miércoles, una vez terminada la cirugía, la institución dio dos precisiones sobre su estado: la operación había transcurrido sin complicaciones y los médicos consideraban favorable su evolución. Ese día, el parte todavía situaba la recuperación en la clínica, junto a su familia.

Ángel de Brito, conductor de LAM y compañero de trabajo de Mariano Chihade desde hace años, también habló de esas primeras horas. Según contó en América TV, después de la operación el productor reconoció a Mariana Fabbiani y pudo retomar con ella temas de los que habían conversado antes de que entrara al quirófano. El periodista dijo que había respondido bien a los primeros controles cognitivos.

Ni la familia ni los profesionales del Fleni hicieron público el diagnóstico preciso o los detalles del procedimiento. El parte que firmó Cohen Arazi se concentró en la decisión médica que cambia el día a día del productor y de su familia: después de los estudios, la cirugía y los controles en Belgrano, Chihade ya puede seguir recuperándose en casa.