Mariano Chihade reconoció a su esposa, Mariana Fabbiani, y pudo retomar conversaciones que habían tenido antes de la cirugía, según contó Ángel de Brito en LAM (América TV). El miércoles 18 de noviembre, los médicos operaron al productor en el Instituto Fleni de Belgrano. Mientras el parte médico informó que la intervención había transcurrido sin complicaciones, el periodista dio detalles sobre el tumor que le habían detectado dos días antes.

El conductor habló de los años de trabajo que comparte con el empresario antes de referirse al resultado del estudio. “Lo quiero mucho a Mariano Chihade, hace muchos años que trabajamos juntos de manera excelente y, el lunes, en una resonancia que se fue a hacer le detectaron un tumor en el cerebro, en el hemisferio derecho”. También explicó por qué decidió contar el diagnóstico al aire. “Cuento esto porque se dijeron cosas inexactas, como que tuvo un ACV”.

Ángel de Brito había visitado a Mariano Chihade el martes, cuando el productor ya sabía que tendría que quedarse internado. “Ayer estuve con él. Estaba perfecto. Estaba asustado, por supuesto. Tiene dos hijos muy chicos, Matilda y Máximo. Él tiene 51 años y es un tipo saludable”.

Al repasar cómo se decidió la internación, el periodista contó en qué momento avisaron a Fabbiani para que pudiera acompañar a su marido. “Hoy lo operaron. Le encontraron un tumor bastante importante y le dijeron que no se podía ir. La llamaron a Mariana Fabbiani, que estaba viviendo a América. Mariana va a estar con su marido para escuchar lo que le decía el médico y lo trasladan al Fleni”.

Cómo respondió Mariano Chihade después de la operación

El parte que difundió el Fleni el miércoles describía una evolución favorable. En LAM, Ángel de Brito precisó que los médicos habían podido quitarle el tumor y que el productor había pasado a terapia intensiva. “Hoy entró a quirófano. La operación fue extensa y salió perfecto. Le extirparon el tumor. Ahora viene toda la recuperación. Está en terapia intensiva”.

Entre los primeros controles, el conductor destacó los que permitieron evaluar cómo respondía Mariano Chihade después de la intervención. “Le hicieron las pruebas cognitivas post operación y respondió perfecto. La conoció a Mariana. Hasta hablaba de cosas que hablaba antes de la operación”.

Al despedirse del tema, Ángel de Brito se refirió a la familia de su compañero y a cómo había recibido él mismo la noticia. “Fue una conmoción importante cuando me enteré. Mariana está al lado de sus hijos, que son chiquitos. Ahora a esperar la evolución de Mariano”.