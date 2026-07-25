La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a convertirse en escenario de un momento de máxima tensión. En esta oportunidad, las protagonistas fueron Mariela Prieto y Tamara Paganini, quienes quedaron en el centro de la escena tras un fuerte enfrentamiento que sorprendió tanto a los participantes como a los seguidores del reality.

Todo comenzó con un intercambio de palabras que, en cuestión de segundos, fue subiendo de intensidad. Lo que parecía una discusión más entre las jugadoras terminó convirtiéndose en un explosivo cruce, con ambas enfrentadas cara a cara y sin intención de bajar el tono de la pelea.

Durante la discusión, Mariela Prieto y Tamara Paganini intercambiaron insultos y provocaciones, mientras la tensión aumentaba minuto a minuto. El resto de los participantes observó con preocupación la situación e intentó intervenir para impedir que el conflicto derivara en un enfrentamiento físico.

En medio del caos, una de las competidoras lanzó un grito que reflejó el nivel de nerviosismo que se vivía dentro de la casa. "¡No me toques!", exclamó con evidente enojo, mientras los demás intentaban separar a las involucradas para evitar consecuencias mayores.

La producción del programa reaccionó rápidamente al advertir que la situación se estaba descontrolando. Desde los altavoces de la casa, Big intervino en varias oportunidades con una orden clara para intentar descomprimir el conflicto y recuperar el orden.

"¡Mariela, al confesionario, por favor!", repitió la voz de Gran Hermano en reiteradas ocasiones. Sin embargo, la participante demoró algunos instantes en obedecer mientras el enfrentamiento seguía generando tensión entre quienes compartían el ambiente.

Una pelea que casi termina a las piñas

Finalmente, Mariela Prieto aceptó retirarse hacia el confesionario, lo que permitió que el clima comenzara a calmarse. Aun así, los gritos y las expresiones de nerviosismo continuaron escuchándose durante algunos minutos, reflejando el fuerte impacto que tuvo la pelea dentro de la convivencia.

El episodio ya se convirtió en uno de los momentos más comentados de Gran Hermano: Generación Dorada, ya que el violento cruce entre Mariela Prieto y Tamara Paganini dejó en evidencia el desgaste emocional que atraviesan los participantes y volvió a instalar el debate sobre los límites de la convivencia en el reality.