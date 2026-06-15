La distancia entre el Turco García y Mariela Prieto dejó de ser un rumor de pasillo para convertirse en una confirmación que sacudió el entorno de Gran Hermano 2026. Mientras ella continúa aislada dentro de la casa, el exfutbolista decidió aclarar cuál es la verdadera situación sentimental entre ambos.

El tema explotó por las actitudes de Mariela Prieto dentro del reality, especialmente por su cercanía con Emanuel Di Gioia y por algunas escenas que empezaron a generar comentarios en redes. Aunque el Turco García la acompañó en la gala de ingreso y se mostró presente en el comienzo del juego, ahora se supo que la pareja ya venía atravesando otro escenario.

En este contexto, Karina Iavícoli fue quien contó que habló con el exdelantero de Racing. Según explicó la periodista en Infama, Claudio “Turco” García le confirmó que la separación ocurrió en diciembre de 2025, es decir, varios meses antes de que Mariela Prieto entrara a Gran Hermano 2026.

El dato cambió la lectura de lo que muchos venían interpretando desde afuera. No se trataría de una ruptura provocada dentro del programa, sino de una relación que ya estaba terminada antes del aislamiento. Sin embargo, las imágenes de la participante en la casa sí habrían generado incomodidad en el exfutbolista.

En ese sentido, Iavícoli reveló una frase que marca el impacto que le producen algunas situaciones: “Los días de las fiestas temáticas la desconoce”. La definición apuntó directamente a los momentos en los que Mariela Prieto se muestra más desinhibida durante las celebraciones organizadas por la producción.

Más allá del malestar personal, el Turco García también habría puesto el foco en lo que puede pasar cuando ella salga del reality y tome dimensión de la repercusión. Según la periodista, el exjugador no solo observa las escenas desde la distancia, sino que también mide las consecuencias públicas que podrían caer sobre la madre de su hijo.

Por eso, la preocupación no estaría limitada a los celos o a la exposición de la separación. “Está preocupado por el hate que está recibiendo”, contó Iavícoli sobre la charla con Claudio “Turco” García. Así, mientras Mariela Prieto sigue jugando sin conocer todo lo que se dice afuera, su vínculo con el exfutbolista quedó instalado como uno de los conflictos más sensibles de esta edición de Gran Hermano 2026.