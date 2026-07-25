Wanda Nara volvió a sorprender con un nuevo emprendimiento. La mediática anunció el lanzamiento de Academia Wanda, una plataforma de formación online en la que ofrecerá contenidos orientados al desarrollo personal, la construcción de marca y el crecimiento profesional. El proyecto fue presentado a través de sus redes sociales y rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

Con una serie de videos publicados en Instagram, Wanda Nara explicó que la iniciativa nace de su propia experiencia y del camino que recorrió para consolidarse como empresaria. La campaña de lanzamiento está encabezada por el lema: "Elegirme fue mi mejor negocio", una frase que resume el espíritu del curso y el mensaje que busca transmitir.

Durante la presentación, la conductora aseguró que quienes se inscriban encontrarán herramientas para afrontar distintos desafíos. "Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso. En este curso van a tener todas las herramientas que necesiten", expresó. Además, sostuvo que los participantes accederán a respuestas sobre conflictos habituales y que, al finalizar la capacitación, sentirán un cambio personal.

Los detalles del lanzamiento fueron ampliados por Guido Záffora en el programa Pasó en América. Allí explicó que la propuesta está organizada en tres módulos, cada uno con metas específicas y material exclusivo compuesto por audios y videos grabados por la propia Wanda Nara.

En cuanto al costo, el periodista informó que el acceso para quienes viven en Argentina tiene un valor de $100.000 en un único pago. En tanto, los usuarios del exterior deberán abonar 67 dólares. Uno de los aspectos destacados es que el acceso al contenido será permanente, por lo que los alumnos podrán ingresar a la plataforma todas las veces que lo deseen.

El nuevo emprendimiento de Wanda Nara

Otro de los mensajes elegidos por Wanda Nara para promocionar la academia también llamó la atención. "No llegué hasta acá porque me eligieron, llegué porque empecé a elegirme yo antes que nadie", es una de las frases que forman parte de la campaña con la que busca inspirar a quienes decidan sumarse al curso.

La propuesta educativa está dividida en tres ejes principales: "Tu mentalidad", "Tu marca" y "Tu expansión". A eso se suma un apartado denominado "Blindate", donde Wanda Nara comparte estrategias para afrontar las críticas, manejar la exposición pública y desenvolverse en el mundo de las redes sociales, un ámbito en el que construyó gran parte de su popularidad.