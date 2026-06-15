El vínculo entre Mario Pergolini y Gaspar Primi Díaz, conocido como Gaspi, tenía un punto de unión inesperado: Caiga Quien Caiga. Tras la muerte del influencer, el conductor reveló que el joven creador de contenido tenía una fuerte admiración por ese formato y que incluso le había planteado una idea vinculada a su regreso.

En No preguntes por Rusia, Mario Pergolini no arrancó hablando solo del accidente, sino de lo que más le quedó resonando después de enterarse de la noticia. El conductor admitió que la muerte de Gaspar Primi Díaz lo atravesó de una manera especial: “Lo que me puso mal fue lo de Gaspi. La verdad que me mató ayer”.

El recuerdo más llamativo apareció cuando contó las conversaciones que había mantenido con el youtuber. “Habíamos hablado un montón de veces porque él tenía una cosa con Caiga Quien Caiga, usaba el traje y todo eso. Siempre me decía, sobre todo en su primera etapa, ‘hay que volver a hacer lo que hacías antes’. Y yo le decía que no había forma”, reveló Mario Pergolini.

Esa confesión mostró otra faceta de Gaspar Primi Díaz: la de un creador que no solo buscaba hacer humor o videos virales, sino que miraba referencias televisivas históricas para pensar contenidos actuales. El traje, la estética y el espíritu de CQC aparecían en su universo como una influencia clara.

Más allá de ese pedido insistente, el creador de Vorterix también destacó la evolución que veía en sus trabajos recientes. “Cada vez que veía alguno de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía como una creatividad súper interesante”, señaló, al reconocer el talento que encontraba en la manera de producir del influencer.

La muerte de Gaspar Primi Díaz ocurrió en Río de Janeiro, Brasil, después de un choque entre dos helicópteros que causó un fuerte impacto público. Para Mario Pergolini, lo ocurrido fue difícil de procesar no solo por la edad del joven, sino también por la manera inesperada en que se dio todo: “Fue tremendo. Golpea por todos lados”.

El conductor cerró su reflexión con una mezcla de tristeza e incredulidad ante las circunstancias del accidente. “Y estúpido también realmente. Porque dos helicópteros que chocan en el aire... Hay que tener una mala suerte...”, expresó. Así, el recuerdo de Gaspi quedó ligado a una pérdida dolorosa, pero también a una idea que ahora suena como legado: recuperar una forma de hacer contenido con riesgo, identidad y creatividad propia.