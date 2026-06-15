El impacto por la muerte de Gaspi abrió una ola de mensajes, recuerdos y teorías entre sus seguidores. Después del accidente ocurrido en Río de Janeiro, muchos volvieron a mirar su último gran proyecto y encontraron escenas que, a la luz de la tragedia, empezaron a circular con una carga mucho más inquietante.

Las coincidencias aparecieron en La vuelta de Gaspi, el cortometraje que el youtuber había publicado como parte de su regreso al contenido después de un largo tiempo alejado de las plataformas. Lo que antes se había visto como una producción cuidada y ambiciosa, ahora quedó atravesado por una lectura completamente distinta.

Entre los detalles que más repercusión generaron, los fanáticos señalaron una escena en la que Gaspi aparece dentro de un taxi. En el vehículo se ven los números 06 y 14, una combinación que rápidamente fue vinculada con la fecha del accidente: 14 de junio, es decir, 14/06.

Ese hallazgo se volvió uno de los fragmentos más compartidos en redes sociales. No porque exista una explicación concreta detrás de esa imagen, sino porque el dato produjo un fuerte estremecimiento entre quienes seguían al creador de contenido y todavía intentan procesar la noticia de su fallecimiento.

Otro elemento que sumó extrañeza fue una referencia a Jorge Luis Borges dentro del video. La mención llamó la atención porque el accidente se produjo el mismo día en que se cumplieron 40 años de la muerte del escritor argentino, fallecido el 14 de junio de 1986 en Ginebra.

La vuelta de Gaspi ya tenía un valor especial antes de la tragedia. El proyecto había marcado su regreso tras dos años sin crear contenido y funcionaba como una antesala de su participación en La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos. Sin embargo, después de su muerte, cada escena comenzó a ser revisada con otra sensibilidad.

La repercusión de estos videos muestra el nivel de conmoción que provocó la partida de Gaspi a los 23 años. Para sus fans, las supuestas señales no hicieron más que profundizar el dolor por una muerte inesperada y convertir su última producción en una pieza cargada de misterio, nostalgia y despedida.