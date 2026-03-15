La grilla de El Trece se prepara para un movimiento importante en el horario central. Mario Pergolini continuará en la pantalla del canal y ya tiene definido cuándo comenzará una nueva etapa de su ciclo "Otro Día Perdido", un programa que combina entrevistas, humor y actualidad.

La vuelta del conductor ya tiene día y horario confirmados. El programa regresará el lunes 30 de marzo a las 22:45, en pleno prime time, con la intención de consolidarse dentro de la programación nocturna del canal. De esta manera, el ciclo buscará reforzar la franja en la que compiten algunos de los contenidos más fuertes de la televisión.

El formato mantendrá la estructura que lo caracteriza. En esta nueva temporada de "Otro Día Perdido" seguirán presentes las entrevistas con invitados, la música en vivo, los momentos de humor y los segmentos vinculados con la actualidad, elementos que forman parte de la identidad del programa desde su debut.

Sin embargo, el regreso también traerá cambios dentro del equipo que acompaña al conductor. Una de las modificaciones confirmadas es la salida de Laila Roth del ciclo, mientras que Evelyn Botto se sumará al proyecto para ocupar ese lugar dentro del panel. Además, Agustín “Soy Rada” Aristarán continuará formando parte del staff.

El propio Mario Pergolini había generado dudas meses atrás sobre su continuidad en televisión, pero finalmente el vínculo con el canal se consolidó. Durante una de sus intervenciones al aire, el conductor expresó con su estilo directo: "Yo este año lo he dedicado a poner la cara. Llego a renovar para el año que viene y agárrense, eh. Nadie me lo ha pedido aún. Suar (Adrián), te demostré que estábamos para esto".

En ese mismo tono irónico, el conductor también hizo referencia a la negociación que mantuvo con las autoridades del canal. "Me dijo primero de prueba, 3 meses, pasaron los 3 meses y yo creí que venía con aumento, pero no. Qué tacaño que es. Y los otros dos que tenía al lado peor, como si la plata fuera de ellos. Es de Clarín, usémosla".

Más allá de las bromas, el propio Mario Pergolini dejó claro que su postura incluye también a quienes trabajan con él en el programa. En ese sentido, señaló que "no solo está dispuesto a pelear su sueldo, sino el de todos sus compañeros". Antes de comenzar una emisión del ciclo, incluso remató con una frase que volvió a marcar su estilo provocador: "Ahora ya saben que los estamos apretando".