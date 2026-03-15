El escándalo que involucra a Luciana Martínez sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. La ex participante de Gran Hermano quedó en el centro de una investigación policial luego de que un turista estadounidense la denunciara por un presunto robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra”. Mientras avanza la causa, comenzaron a conocerse detalles del procedimiento realizado en su vivienda.

El episodio se inició tras la presentación realizada por un hombre que aseguró haber sido víctima de un robo luego de una salida nocturna en Buenos Aires. Según su relato, durante esa noche conoció a dos personas con quienes más tarde regresó al hotel donde se hospedaba, situación que derivó en un hecho que ahora es investigado por la Justicia.

Con el correr de las horas, los investigadores identificaron a Luciana Martínez como una de las personas mencionadas en la denuncia. La ex integrante del reality fue detenida junto a su representante, Cristian Wagner, mientras se analizaban las primeras pruebas del expediente que busca reconstruir lo ocurrido durante aquella madrugada.

En paralelo al avance de la causa, los investigadores comenzaron a revisar las cámaras de seguridad del hotel donde se alojaba el denunciante. El objetivo es reconstruir los movimientos dentro del edificio y determinar cómo se desarrolló la secuencia previa al momento en que el turista aseguró haber sido víctima del robo.

Mientras ese trabajo continúa, otro procedimiento llamó especialmente la atención de los investigadores. La detención de Luciana Martínez se concretó en su domicilio ubicado sobre la calle Billinghurst, en el barrio porteño de Palermo, donde los efectivos realizaron un operativo de requisa.

Durante ese procedimiento, la policía secuestró distintos elementos que ahora serán analizados dentro de la causa. Los investigadores intentan establecer si alguno de esos objetos podría tener relación con la denuncia presentada por el turista o con el presunto robo que se investiga.

La aparición de estas pruebas podría resultar clave para determinar el rol que tuvo cada una de las personas involucradas en el episodio. Por estas horas, la causa continúa abierta y los investigadores buscan reconstruir con precisión qué ocurrió durante la madrugada que terminó con la denuncia.

Así, Luciana Martínez vuelve a ocupar titulares, aunque esta vez lejos de la exposición televisiva que la hizo conocida tras su paso por Gran Hermano. El caso sigue bajo investigación mientras la Justicia analiza las pruebas reunidas hasta el momento para definir cómo continuará el proceso.