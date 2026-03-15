Moria Casán volvió a captar la atención con una de esas declaraciones que solo ella puede hacer sin rodeos. A pocos meses de cumplir 80 años, la actriz habló de los cuidados que realiza para mantenerse activa y sentirse bien con su imagen. Durante una charla televisiva, La One explicó algunos de los tratamientos que utiliza y dejó a todos sorprendidos con una confesión muy particular.

La revelación ocurrió durante su visita al programa de Mirtha Legrand, donde la artista habló con total naturalidad sobre los procedimientos que forman parte de su rutina estética. Lejos de esquivar el tema, Moria Casán decidió contarlo con el estilo frontal que la caracteriza. "Yo me cambio la sangre conmigo misma. Soy vampiresa de mi sangre".

Ante la curiosidad que generó esa frase, la propia actriz explicó en qué consiste el tratamiento al que se somete. Según detalló, se trata de un procedimiento en el que se utiliza la sangre del propio paciente, que luego de ser procesada vuelve a aplicarse en el cuerpo. "Es tu propio vampirismo de sangre: te sacan sangre, te la reciclan y te la vuelven a poner".

La explicación volvió a generar sorpresa en la mesa y Moria Casán reforzó la idea con una frase que ya empezó a circular con fuerza entre sus seguidores. "Yo me cambio la sangre conmigo misma. Soy vampiresa de mi sangre". Con su estilo provocador, la actriz volvió a dejar en claro que no tiene problema en hablar de los tratamientos que realiza.

Más allá de ese procedimiento, la actriz también explicó que mantiene otros cuidados orientados a preservar la calidad de la piel del rostro. En ese punto, Moria Casán detalló que recurre a distintos métodos estéticos supervisados por especialistas para sostener el aspecto que la caracteriza desde hace décadas.

En ese sentido, la artista contó que uno de los tratamientos que realiza está relacionado con la estimulación del colágeno en la piel. "Me hace reestructuración de colágeno, mi amor, para que la cara esté divina". Según explicó, estos procedimientos forman parte de una rutina pensada para mantener el rostro firme y luminoso.

El cuidado facial también incluye tecnología estética que complementa esos tratamientos. "Luz pulsada y tengo un doctor que me hace la carita, me reestructura colágeno". Así, Moria Casán volvió a demostrar que su relación con la estética es abierta y sin misterios, mientras continúa preparándose para un año especial en el que celebrará sus 80 años con nuevos proyectos.