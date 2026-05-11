La supuesta interna entre Marley y Santiago del Moro sumó un nuevo capítulo después de las declaraciones que el histórico conductor de Por el Mundo hizo sobre las nominaciones a los premios Martín Fierro. Todo comenzó luego de una chicana que hizo sobre la presencia habitual del conductor de Gran Hermano en las ternas y ahora volvió a profundizar el debate con una crítica directa hacia Aptra.

En diálogo con la prensa, Marley cuestionó la manera en que se evalúan los distintos formatos televisivos y marcó diferencias con quienes realizan ciclos diarios. “Quizá Aptra no tiene noción de lo que lleva hacer un programa diario y uno semanal. Deberían tener un rubro de conductores de programas diarios y otro de semanales”, expresó, dejando en claro su postura.

El conductor fue más allá y explicó por qué considera injusta la comparación entre ciertos trabajos de conducción. “La diferencia del esfuerzo entre alguien que se sienta a hacer un programa una hora en vivo a otro que está grabando 14 horas para editar una hora y media graciosa”, disparó, en una frase que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Santiago del Moro.

Sin embargo, pese al tono picante de sus declaraciones, Marley también intentó bajarle la tensión al supuesto enfrentamiento mediático. Al referirse a los otros nominados, destacó el vínculo que mantiene con varios de ellos. “A Occhiato le tengo mucho cariño y ojalá lo gane; Barassi me parece que es muy bueno; Guido me encanta; Iván es lo más como persona; y Del Moro hace bien sus cosas. A cualquiera se lo pueden dar”, comentó.

Además, el conductor negó de manera contundente que exista una enemistad real con la figura de Telefe. “Yo no tengo ninguna guerra con él, me da lo mismo. Si él tiene ganas un día nos tomamos algo y nos damos un abrazo para terminar la guerra que los periodistas crearon”, aseguró, tratando de desactivar el conflicto que explotó en redes sociales.

En medio de la repercusión, Marley también dejó en claro cómo vive las nominaciones a los premios más importantes de la televisión argentina. “A mí me divierten los premios Martín Fierro, obvio que voy a ir y estoy agradecido. Fui nominado miles de veces y si una vez no me nominan no pasa nada. Hay que tener el ego bien ubicado”, sostuvo.

Marley-Del Moro ¿entre la broma y la verdad?

Por otra parte, explicó que el comentario inicial surgió a raíz de una observación de Florencia Peña, su compañera en el streaming. Según contó, la actriz se sorprendió por la diferencia entre la cantidad de mujeres nominadas y la categoría masculina. “Ella siente que soy mejor que varios de los que están”, reveló entre risas.

Finalmente, Marley cerró con una ironía que volvió a encender las redes y que muchos interpretaron como otro guiño hacia Santiago del Moro. “¿Por qué no hacen un Martín Fierro de bloopers que seguro que lo gano? Porque Santiago no tiene bloopers”, lanzó con humor, aunque dejando nuevamente abierta la polémica.