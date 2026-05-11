La tensión entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani volvió a quedar en el centro de la escena tras el levantamiento de A la tarde, ciclo que llegará a su final a fin de mes en la pantalla de América. Lo que parecía ser un simple malentendido televisivo terminó destapando una pelea que, según trascendió, lleva varios años acumulando diferencias y pases de factura.

Todo explotó después de un comentario realizado por Mariana Fabbiani en DDM sobre la salida del programa de Mazzocco. Aunque la conductora intentó bajar el tono y pidió disculpas públicas aclarando que jamás quiso burlarse del difícil momento de su compañera, la explicación no habría alcanzado para recomponer el vínculo. Desde entonces, el clima entre ambas quedó más expuesto que nunca.

La información más fuerte apareció en Puro Show, donde Pampito reveló detalles desconocidos de la interna que atraviesa a las figuras femeninas de América. Según explicó, la mala relación no comenzó ahora sino en el momento en que DDM desembarcó en la programación del canal y obligó a modificar toda la grilla de la tarde.

“¿Por qué Mazzocco se la agarra más con Mariana que con Ángel?”, lanzó Pampito antes de profundizar en el conflicto. El conductor recordó que en aquel entonces existía una fuerte incomodidad entre Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Flor de la V, quienes compartían indirectamente la franja horaria más competitiva del canal.

De acuerdo al relato del periodista, la convivencia nunca fue sencilla. “No tenían onda ni Mariana con Karina, ni Karina con Mariana, ni Flor con Karina, ni Flor con Mariana”, aseguró Pampito, recordando además los tensos pases televisivos entre los programas de la tarde. Según explicó, el ambiente detrás de cámara estaba lejos de ser cordial.

Luego, Nancy Duré aportó otro dato clave para entender el origen del enojo. La panelista contó que cuando Mariana Fabbiani negoció su llegada a América pidió específicamente el horario de las 14 horas, considerado uno de los más fuertes de la tarde. Esa decisión provocó movimientos internos que afectaron tanto a Intrusos como a A la tarde.

Una guerra que parece no tener fin

“Corrieron el programa de Flor de la V y también el de Mazzocco para acomodarla en el medio”, explicó Duré. Ese reordenamiento generó un fuerte malestar entre las conductoras, que sentían que el canal estaba priorizando el desembarco de Fabbiani por encima de los ciclos ya instalados en la señal.

La polémica creció aún más este lunes cuando Flor de la V rompió el silencio en Puro Show y recordó cómo vivió aquella situación. “A nosotras nos abrieron, nos achicaron. Nos movieron para meterla a ella”, disparó la conductora, dejando en claro que el resentimiento por aquellos cambios todavía sigue presente dentro del canal.

Mientras tanto, aunque públicamente intentan mantener la calma, todo indica que la relación entre Karina Mazzocco y Mariana Fabbiani continúa atravesada por viejas heridas, competencia por el rating y una interna feroz que en América nadie logra desactivar.