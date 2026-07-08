La histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó una catarata de festejos en todo el país, sino también imágenes que se volvieron tendencia. Entre ellas apareció Marley, quien protagonizó un efusivo momento en la tribuna que no tardó en viralizarse.

Miles de hinchas argentinos colmaron el estadio de Atlanta, en Estados Unidos, para acompañar al equipo de Lionel Scaloni. Después de un partido cargado de tensión, la Selección Argentina logró revertir un 2-0 adverso y terminó imponiéndose 3-2 con los tantos de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, que marcó el gol decisivo en el tiempo de descuento.

En medio de la explosión de alegría por el tanto de Enzo Fernández, las cámaras captaron a Marley celebrando de manera desenfrenada junto a los fanáticos. En ese instante, el conductor terminó dándole un beso a un hombre mientras ambos saltaban y se abrazaban por la clasificación a los cuartos de final.

Con el correr de las horas se supo que la persona que compartía el festejo con Marley era Francisco Delgado, ex participante de Gran Hermano, quien decidió publicar el video en sus redes sociales para mostrar cómo vivió uno de los momentos más emocionantes del encuentro.

Junto a las imágenes, Francisco Delgado escribió un mensaje que rápidamente se llenó de reacciones: "Perdón @marley_ok pero en el tercer gol necesitaba descargar! ¡Te amo Argentina... Te amo Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz". La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios de usuarios que celebraron la espontaneidad del momento.

¿A quién besó Marley en Atlanta?

El video recorrió rápidamente las redes sociales y muchos destacaron la pasión con la que Marley vivió el desenlace del partido. El conductor, que se encuentra siguiendo el recorrido de la Selección Argentina durante el Mundial 2026, volvió a convertirse en protagonista, esta vez por una divertida escena lejos de las cámaras de televisión.

Con la clasificación ya asegurada, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tendrá un nuevo desafío en los cuartos de final frente a Suiza, en un encuentro que se disputará el próximo sábado en Kansas. Como ocurrió en los partidos anteriores, se espera una multitud de argentinos alentando desde las tribunas.