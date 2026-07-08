El conflicto que involucró a Marley, Flor Peña y Nicolás Occhiato tras la polémica ocurrida en Luzu sigue generando repercusiones. Luego de varios días de especulaciones sobre un supuesto distanciamiento entre los protagonistas, el conductor decidió romper el silencio y explicó cuál es el verdadero estado de la relación con la actriz y qué posibilidades existen de una reconciliación con el creador del canal de streaming.

A través de un audio enviado a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito por América, Marley aseguró que su vínculo con Flor Peña permanece intacto. Además, explicó que nunca existió un alejamiento entre ellos y que, por el contrario, mantienen un contacto permanente mientras intentan atravesar el difícil momento que se generó tras el levantamiento de El show del verano.

"Mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento. Hablo todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo, y siempre estamos hablando", expresó el conductor. También aclaró que muchas de las conversaciones que mantienen forman parte de su intimidad y que no todo lo que sucede entre ellos tiene por qué hacerse público o mostrarse frente a las cámaras.

En ese contexto, Marley reveló que incluso se reunió personalmente con Nicolás Occhiato para intentar acercar posiciones. Según explicó, asumió un rol de mediador con el objetivo de que ambas partes puedan dialogar y resolver el conflicto que surgió luego de la controversia protagonizada por Flor Peña durante una emisión de Luzu.

"También me reuní con Occhiato, le dije lo que Florencia dijo. Estoy como intermediario de los dos y esperando que se reúnan. Si ellos dos se juntan y deciden volver, ahí volveremos. Todas esas teorías de que no hablo, ni que voy a hacer algo solo ni nada, es todo mentira", sostuvo, descartando así las versiones que circularon en los últimos días.

Además, el conductor aseguró que Flor Peña no tiene pensado iniciar acciones legales contra Luzu, pese a los rumores que circularon. "Ella no le va a hacer juicio. Lo que quiere es juntarse con Occhiato y entre los dos cerrar a ver si volvemos otra vez con el programa", afirmó. Incluso dejó abierta la posibilidad de continuar trabajando junto a la actriz en otro proyecto si finalmente no prospera el regreso al ciclo de streaming.

¿Hay tregua?

Sobre el final de su mensaje, Marley explicó por qué eligió mantenerse en silencio durante tantos días, a pesar de las consultas constantes de periodistas y colegas. Según contó, la decisión fue consensuada con Flor Peña, ya que ambos entendieron que exponer públicamente el conflicto solo podía empeorar la situación y dificultar una eventual reconciliación.

"Con Flor quedamos en esto: no hablemos porque no queremos enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos nuevamente, ojalá sea en Luzu o en otro lado. Ojalá Occhiato decida reunirse con Florencia y ellos puedan arreglar sus diferencias", concluyó el conductor, dejando abierta la puerta para un posible reencuentro profesional.