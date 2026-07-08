Con la definición cada vez más cerca, Gran Hermano: Generación Dorada volverá a vivir una jornada cargada de tensión. En las últimas horas, Santiago del Moro sorprendió a los fanáticos al anunciar que una participante abandonará la casa durante la gala de este miércoles, generando una ola de especulaciones en las redes sociales.

El conductor utilizó su cuenta de Instagram para anticipar la noticia sin revelar la identidad de la jugadora. “Me comunica el Big que esta noche seguramente una de las participantes más señaladas de esta edición dejará la casa. Después de todo lo que se dijo, después de tantas polémicas nunca hay que olvidar que antes que un jugador siempre hay una persona. Así es la vida… así es Gran Hermano”, escribió Santiago del Moro.

El mensaje despertó inmediatamente el debate entre los seguidores del programa, quienes comenzaron a elaborar distintas teorías sobre quién sería la protagonista de la sorpresiva despedida. El hecho de que el conductor hablara de una participante "muy señalada" alimentó aún más las versiones en las redes sociales.

Poco después apareció una información que pareció despejar las dudas. Durante su programa de streaming, Ángel de Brito aseguró que la participante que dejará la competencia es Andrea del Boca, una de las figuras que más repercusión generó desde su ingreso al reality.

El periodista explicó que la salida no estaría relacionada con una decisión estratégica del juego ni con una sanción dentro de la casa, sino con un delicado motivo personal. "Esta noche se despide Andrea del Boca. Otra vez. No sé si volverá. Tiene que ver con la salud de su mamá", afirmó Ángel de Brito, dando detalles sobre la situación.

Santiago del Moro avisó que alguien se va de la casa

De confirmarse esta información durante la emisión de Telefe, será un nuevo giro inesperado para Gran Hermano: Generación Dorada, que en las últimas semanas estuvo marcado por distintas polémicas y cambios que impactaron de lleno en la convivencia y en el desarrollo del juego.

Ahora resta esperar la gala para conocer cómo se desarrollará la salida de Andrea del Boca y si existirá la posibilidad de un regreso más adelante. Mientras tanto, los seguidores del reality permanecen atentos a cada novedad en una edición que continúa sorprendiendo a pocos pasos de su desenlace.