La polémica que involucra a Georgina Barbarossa, Marley y Flor Peña sigue sumando capítulos. Mientras la actriz atraviesa días de fuerte exposición tras su salida de Luzu, la conductora no ocultó su malestar por la postura que adoptó su colega, quien evitó involucrarse públicamente en la controversia que rodeó al programa El show del verano.

En una entrevista con Guido Záffora para el ciclo de Marina Calabró en El Observador, Georgina Barbarossa fue consultada sobre la decisión de Marley de mantenerse al margen del conflicto. Ante la pregunta sobre si debería haber salido a respaldar a Flor Peña, respondió sin rodeos: "Sí, es antipática".

La conductora fue todavía más lejos al describir cómo percibe la personalidad de Marley. "Él vive en una nube de ped..., en Narnia", lanzó entre risas, generando sorpresa en el estudio. La frase rápidamente se viralizó y se convirtió en uno de los comentarios más resonantes alrededor de esta historia.

Pese a la crítica, Georgina Barbarossa también intentó explicar la postura del conductor. Según sostuvo, es posible que Marley no haya seguido de cerca todo lo ocurrido. "No sé si vio todo tal cual como fue", expresó, dejando abierta la posibilidad de que su silencio no haya sido una decisión deliberada.

En paralelo, la conductora reveló que mantuvo una conversación con Flor Peña, quien todavía atraviesa un momento complejo por las repercusiones del episodio. "Flor se quería matar, pero bueno ya pidió perdón, basta, es un montón", comentó, dejando en claro que considera que la actriz ya dio las explicaciones necesarias.

Además, Georgina Barbarossa contó que le recomendó a Flor Peña enfocarse en su presente laboral y apoyarse en el cariño del público y en el teatro para atravesar este escenario. Para la conductora, ese respaldo será fundamental mientras continúa la fuerte exposición mediática que enfrenta la actriz.

Mientras tanto, el conflicto sigue teniendo repercusiones. En las últimas horas trascendió que Flor Peña analizaría iniciar un millonario reclamo judicial contra Luzu, aunque la situación todavía no tuvo una resolución definitiva. La actriz ya confirmó que El show del verano llegó a su fin.

Por su parte, Marley permanece en Estados Unidos realizando la cobertura del Mundial 2026 para Telefe. Aunque su nombre quedó involucrado en la discusión por su falta de respaldo público hacia Flor Peña, el conductor continúa con sus compromisos laborales y, hasta el momento, evitó profundizar sobre la polémica.