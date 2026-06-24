La última transmisión de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez no fue por una pelea o una estrategia dentro del reality. Durante el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, un comentario contra Lionel Messi que salió desde la casa encendió la polémica y provocó un fuerte rechazo en redes sociales.

Todo ocurrió luego de que el capitán argentino fallara un penal en los primeros minutos del encuentro. En medio de la tensión por el desarrollo del partido, un audio captado por las cámaras dejó entrever que Leandro Nigro habría insultado a Messi, algo que rápidamente comenzó a circular en X y otras plataformas.

La situación tomó todavía más repercusión cuando Catalina “Titi” Tcherkaski estuvo presente en el debate conducido por Santiago del Moro. Sin esquivar el tema, el conductor le preguntó directamente si había escuchado el comentario de su compañero. “Yo lo escuché, o sea, lo escuché de fondo porque lo tenía a Nigro sentado atrás”, respondió la ex participante.

Aunque el video generó dudas por la calidad del audio, Titi insistió en que existió un comentario ofensivo hacia el futbolista. “Para mí lo dijo. Yo estaba sentada adelante de él e hizo un comentario”, sostuvo la joven, dejando en claro que la frase le llamó la atención desde el primer momento.

En el panel también intervino Gastón Trezeguet, quien cuestionó duramente la actitud del participante. “La verdad que para una persona que ni siquiera juega, que encima se ponga a insultar al mejor jugador”, disparó el histórico analista del reality, defendiendo al campeón del mundo.

Sin embargo, Titi también admitió que había mucho ruido dentro de la casa y que no pudo confirmar con absoluta certeza el contexto de la frase. “Había mucha gente hablando. Yo dije ‘¿lo dijo o lo pensó?’. Porque no entendí si era un chiste”, explicó, tratando de aclarar la confusión que se generó alrededor del episodio.

Mientras tanto, Santiago del Moro contó que la producción revisó el material varias veces, pero decidió no emitirlo debido a que el audio no era completamente claro. Aun así, el comentario siguió creciendo en redes, especialmente después de que Lionel Messi terminara siendo la gran figura del encuentro con dos goles decisivos para la victoria argentina.

Como suele ocurrir cuando se toca al ídolo máximo de la Selección, las redes sociales explotaron con mensajes contra Leandro Nigro. “Hay que sacarlo”, “Los argentinos tenemos que bancar a Messi” y “¡Afuera por anti Messi!” fueron algunos de los comentarios más repetidos por los fanáticos, que no dejaron pasar el episodio dentro de Gran Hermano.