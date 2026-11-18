La relación llegó a su final, pero el anuncio abrió una inesperada polémica. Marta Fort comunicó que está nuevamente soltera con un mensaje contundente en redes sociales y su expareja, Juan Manuel Rodríguez, reaccionó con sorpresa al enterarse de que la ruptura había sido expuesta públicamente. El joven uruguayo también dio su versión de lo sucedido.

La hija de Ricardo Fort eligió una historia de Instagram para confirmar que ya no estaba en pareja. “Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”, escribió, en una frase que dejó entrever su malestar con algunas actitudes que habrían surgido durante el noviazgo.

Sin embargo, la respuesta de su ex no tardó en generar repercusiones. En diálogo con Pochi, panelista de Puro Show, el joven manifestó que se había enterado del anuncio a través de las redes sociales. “Me acabo de enterar por la historia, la cual me llamó la atención porque siempre fui respetuoso pero…”, expresó, sorprendido por la publicación.

Según trascendió, Juan Manuel habría sido quien tomó la determinación de no continuar con el vínculo, aunque la situación entre ambos ya venía atravesada por diferencias. “Había ciertas cuestiones que no coincidían, formas o cosas que no me hacían sentir cómodo”, explicó al referirse a los motivos que lo llevaron a alejarse.

El joven también aclaró que las dificultades no estaban relacionadas con celos ni con la exposición pública de la influencer, sino con cuestiones cotidianas que no lograban resolver. De acuerdo con su relato, existieron situaciones que le generaban incomodidad, aunque prefirió no profundizar para evitar alimentar una polémica con su expareja.

Otro de los puntos que quiso despejar fue la versión de que habría buscado acercarse a la familia por interés económico o mediático. “Jamás me colgué de su fama ni de su plata. Siempre escapé de las cámaras porque no pertenezco a ese mundo”, sostuvo, y también negó que Marta le hubiera pagado por estar con ella.

La inesperada separación de Marta Fort

El romance había comenzado luego del casting amoroso que Marta Fort realizó en el streaming Blender, donde buscaba un compañero para un viaje. La convocatoria terminó convirtiéndose en una historia de amor con el joven uruguayo, que meses después oficializó la relación con una propuesta de noviazgo en vivo. Ahora, la mediática volvió a abrir la búsqueda de pareja y hasta lanzó: “¿Seguimos con el casting?”.

La ruptura dejó versiones cruzadas sobre quién tomó la decisión definitiva y cómo se comunicó el final del vínculo. Mientras Marta hizo pública su postura con una frase que apuntó a las inseguridades, su expareja aseguró que se sorprendió al ver el anuncio. Pese a las diferencias, Juan Manuel remarcó que no quiere hablar mal de ella ni de su familia, a quienes agradeció por el trato recibido durante la relación.