Marta Fort sorprendió con una historia de su papá y Madonna: “Ella se lo quiso levantar”

Una charla sobre música en MasterChef Celebrity terminó con una historia que Julieta Nair Calvo no esperaba escuchar. Marta Fort empezó hablando de las artistas que le gusta cantar y acabó contando una salida de su papá, Ricardo Fort, con Madonna y Versace. La actriz quedó tan sorprendida que le pidió que repitiera lo que acababa de decir.
Todo comenzó cuando Nair Calvo le preguntó por sus gustos musicales. “Me gusta cantar Lady Gaga, Madonna...”, respondió Marta Fort. La mención de Gaga le recordó a Julieta el fanatismo que Ricardo tenía por Bad Romance, y quiso saber si alguna vez había conocido a la cantante.
“¿La llegó a conocer a Lady Gaga?“, preguntó la actriz. Marta contestó que no, pero enseguida agregó un dato que cambió por completo la conversación: “No, pero salió de joda con Madonna y Versace”. La respuesta llevó la charla desde una canción que le gustaba a su padre hasta una anécdota sobre una noche que, según ella, había compartido con la estrella del pop.
Nair Calvo no dejó pasar la revelación y expresó su sorpresa en voz alta: “¡¿Salió de Joda con Madonna y con Versace?!“. Marta Fort confirmó la historia y sumó un detalle todavía más inesperado sobre el encuentro. Hasta ese momento, solo había mencionado que los tres habían salido de fiesta.
Entonces contó que, según lo que sabía de aquella noche, Madonna se había interesado en Ricardo Fort: “Madonna se lo quiso levantar, pero era lastimosamente muy gay para ella”. Con esa frase, Marta explicó por qué su papá no habría correspondido al acercamiento de la cantante.
La anécdota salió a la luz casi de casualidad. Julieta le había preguntado por Lady Gaga a raíz de los gustos musicales de Ricardo, pero Marta terminó hablando de Madonna y de una salida que involucró también a Versace. Fue ese giro, y el detalle que agregó sobre la cantante, lo que dejó a su compañera sin palabras en la cocina de MasterChef Celebrity.