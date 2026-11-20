La polémica por la separación de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo capítulo. Después de las declaraciones que el empresario uruguayo realizó en televisión sobre la relación que mantuvieron durante cinco meses, la hija de Ricardo Fort decidió publicar un extenso descargo en sus redes sociales para responder a los cuestionamientos sobre sus hábitos, sus salidas y su estilo de vida.

El conflicto había tomado dimensión pública luego de que ambos expusieran sus diferencias tras confirmar la ruptura. Mientras Ramírez habló sobre las dificultades que encontraba para compartir determinadas costumbres con la influencer, ella había mencionado las inseguridades de su entonces pareja. Ahora, después de mantener una conversación telefónica con él, Marta consideró necesario aclarar algunos puntos. “Estuve mal en hablar públicamente de su inseguridad y él utilizó a la prensa para dar su versión”, reconoció.

Uno de los aspectos que más le molestó fueron las versiones relacionadas con el consumo de bebidas alcohólicas. Sin vueltas, la participante de MasterChef Celebrity negó tener problemas con el alcohol y explicó que sus hábitos cambiaron durante el noviazgo. “No soy alcohólica, no tomo de lunes a lunes, no tomo casi nunca. Lo hacía al principio de la relación porque era mi forma de abrirme con él, pero una vez que nos fuimos conociendo ya no lo vi necesario”, expresó.

En otro tramo del mensaje, Marta Fort también rechazó las versiones sobre supuestos consumos de drogas y habló de su exigente rutina laboral. “No me drogo”, sentenció. Además, cuestionó la idea de que su situación económica le permita vivir sin trabajar y explicó por qué actualmente prefiere quedarse en su casa. “Tengo una agenda tan ocupada que en mis momentos libres prefiero descansar y no salgo desde mayo”, aseguró.

Las salidas gastronómicas también estuvieron entre los temas que decidió abordar. Según explicó, durante el noviazgo buscó modificar algunos planes para que ambos pudieran disfrutar de actividades más sencillas. “Pasamos de comer afuera a disfrutar tomando mates con amigos, cenando en casa con comida hecha por mí o comiendo adentro con mi familia mientras jugábamos a juegos de mesa”, contó sobre la dinámica que intentó construir con Juan Manuel Ramírez.

Por otra parte, la joven explicó que sus compromisos profesionales fueron un obstáculo para viajar a Uruguay durante los primeros meses de la relación. Incluso reveló que dejó de aceptar determinados trabajos para reorganizar sus horarios y disponer de más tiempo para encontrarse con su pareja. “Hasta que dejé de hacer esos trabajos para sobrellevarme los días en la semana para poder estar libre para él y poder viajar”, detalló.

Marta Fort decidió hablar sobre sus separación

En el tramo más personal de su descargo, la hija de Ricardo Fort cuestionó los prejuicios que, según considera, existen sobre ella por su apellido y su patrimonio. “No soy la típica rubia millonaria, con poca conciencia social, drogadicta como la quieran pintar”, manifestó. También pidió disculpas por haber expuesto públicamente una cuestión privada de su expareja y sostuvo que siempre intentó demostrarle que podía adaptarse a sus preferencias.

Finalmente, Marta Fort se refirió a los motivos que habrían terminado desgastando el vínculo y descartó que hubiera existido una infidelidad de alguna de las partes. “Quizás nos mató la distancia y la poca comunicación, más la incertidumbre de cómo manejarla a futuro. Pero no hubo cuernos, no hay malos en esta historia”, concluyó. Con esas palabras, buscó ponerle un punto final a la controversia y dejar en claro su postura sobre una separación que todavía genera repercusiones.