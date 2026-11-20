El escándalo que protagonizó Nelson Castro durante su cobertura de la visita del papa León XIV a Perú sumó un nuevo capítulo. Después de regresar a la Argentina, el periodista decidió hablar públicamente sobre las repercusiones de sus declaraciones acerca de la ciudad de Chiclayo y dejó en claro que no tiene intenciones de retractarse.

Durante su programa en Radio Rivadavia, el conductor se refirió a los cuestionamientos que recibió tanto de ciudadanos como de representantes peruanos. Lejos de mostrarse arrepentido, aseguró que está acostumbrado a las críticas y reivindicó su postura: "Yo soy un sujeto de crítica, estoy acostumbrado a esto y es algo que defiendo. Nunca me enojo y mucho menos cuando no tengo nada que rectificar, aclarar y demás".

En esa misma intervención, Nelson Castro fue todavía más contundente y ratificó cada una de sus palabras. "Lo que dije lo ratifico plenamente. De la gente de Perú agradecí su servicialidad, generosidad, hospitalidad y educación. Y no es lo que digo ahora, vayan y escuchen las grabaciones", expresó. Además, sostuvo que su intención también había sido mostrar las condiciones de pobreza que encontró en Chiclayo.

Uno de los términos que mayor indignación provocó fue la palabra "mugre", utilizada durante un móvil para TN junto a Jonatan Viale. Consultado por esa expresión, el periodista defendió su elección y argumentó: "Lamentablemente no hay palabras lindas para describir realidades feas. ¿Qué otras palabras podés utilizar para una realidad fea? Ninguna, cualquier sinónimo es feo".

La controversia también involucró al alcalde de Chiclayo, Elber Requejo, quien manifestó su malestar por la manera en que el comunicador describió la ciudad. Sin embargo, Castro tampoco esquivó ese enfrentamiento y le respondió directamente: "Es más fácil enojarse conmigo que arreglar la calle, asfaltarla y ponerle luminosidad". Incluso manifestó que le gustaría regresar y encontrar esos problemas solucionados.

Por otra parte, el conductor aprovechó la oportunidad para aclarar otro episodio que generó comentarios durante su cobertura de la gira papal. Se trata de un gesto que realizó mientras sonaba la canción Alma Misionera y que fue interpretado de distintas maneras. "Todos los que me conocen saben que no bebo alcohol, no digo palabras obscenas ni hago gestos obscenos", explicó.

Nelson Castro decidió volver a hablar

Sobre aquella secuencia, Nelson Castro aseguró que su reacción estuvo relacionada exclusivamente con la emoción que le produjo escuchar la canción. "A mí me emocionó tanto que se cantara Alma Misionera e hice un gesto que siempre hago llevándome el puño al corazón de agradecimiento y emoción", agregó, buscando despejar las versiones que circularon.

De esta manera, el periodista volvió a quedar en el centro de una fuerte discusión que trascendió las fronteras argentinas. Mientras las repercusiones de sus comentarios sobre Perú continúan, Castro eligió sostener su posición y defender su trabajo periodístico, sin ofrecer disculpas por las expresiones que desataron el conflicto durante la visita del papa León XIV.