La sexta semana de MasterChef Celebrity comenzó este miércoles 4 de noviembre con una consigna que generó dudas en las estaciones. Los diez participantes con delantal blanco debían cocinar una proteína a la sal y acompañarla con salsa y guarnición. Al final de la prueba, algunos avanzarían a la gala de beneficios y los demás tendrían que disputar la última chance.

Damián Betular explicó el método antes de que comenzaran a cocinar: “Hablamos de una proteína totalmente cubierta con una mezcla de sal y claras, que debe estar cocinada en el horno”. Los famosos debieron ir a buscar la sal en baldes y luego resolver el resto del plato. La ambientación de la gala hizo referencia a las Salinas Grandes de Jujuy.

Karina Mazzocco empezó con una ventaja por la medalla que había ganado. Pudo trasladarse a una de las islas delanteras, lugar que ocupaba Nazareno Casero, y utilizar uno de los cuatro hornos empotrados. También tuvo que elegir a otros tres participantes para compartir esos beneficios: señaló a Campi, Marta Fort y Luck Ra.

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity

Terminada la degustación, Damián Betular, Maru Botana y Dolli Irigoyen, quien reemplazó a Germán Martitegui en esta gala, eligieron a Campi, Sebastián Presta, Marta Fort y Mike Amigorena para subir al balcón. Los cuatro evitaron la última chance y avanzaron a la gala de beneficios.

La elección dejó un detalle llamativo respecto de las ventajas iniciales. Campi y Marta Fort aprovecharon el lugar y el horno que les había concedido Mazzocco y consiguieron subir al balcón. Sebastián Presta y Mike Amigorena completaron el grupo de salvados sin haber sido elegidos por la conductora para compartir ese beneficio.

Quiénes recibieron el delantal gris

Juli Poggio, Luck Ra, Nazareno Casero, Julieta Nair Calvo, Luciana Geuna y Karina Mazzocco recibieron el delantal gris. Ahora deberán cocinar en la gala de última chance para intentar evitar la eliminación. Entre ellos quedó Luck Ra, uno de los participantes a quienes Mazzocco había favorecido al comienzo de la prueba.

La mayor sorpresa fue la propia Karina Mazzocco: pese a contar con una medalla y acceso a uno de los hornos, recibió el delantal gris por primera vez. La conductora, que hasta ahora no había pasado por una gala de eliminación, tendrá que buscar la salvación en la próxima instancia de MasterChef Celebrity.