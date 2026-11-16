Martín Cirio dijo en Huracán que será diputado nacional: qué pasó tras el inesperado anuncio

Una frase de Martín Cirio en el estadio de Huracán se convirtió en uno de los pasajes más comentados de su show y terminó con una aclaración en redes. Durante la presentación del sábado 14 de noviembre, el influencer dijo que se iba a postular a diputado nacional y explicó por qué sentía que ese era el rumbo que quería seguir.

El espectáculo reunió a un público numeroso y contó con varios invitados. En medio de la presentación, el creador de contenido tomó la palabra para hablar de su futuro frente a quienes habían ido a verlo. “Me voy a postular como diputado”, dijo desde el escenario.

Martín Cirio acompañó el anuncio con una explicación sobre su compromiso con distintas causas sociales. Describió ese interés como algo que había crecido en el último tiempo y contó qué venía haciendo para involucrarse. “Ustedes me habrán visto últimamente que estoy más comprometido en algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, me estoy informando, estoy leyendo más”, agregó.

El influencer también les pidió a sus seguidores que lo acompañaran en ese paso. Reconoció que la idea podía resultarles extraña y la presentó como una decisión sobre el camino que quería tomar. “Espero que ustedes me banquen en esta, que ya sé que es raro, pero bueno. Siento que va por ahí ahora mi camino”, sostuvo.

La sorpresa que provocó el anuncio entre quienes estaban en el estadio se trasladó a las redes sociales. Allí empezaron a circular las palabras con las que el influencer había planteado su posible incursión en la política. Y, como si no fuese suficiente, también comenzó la rosca política especulando con qué partido podría ir y más detalles de esta posibilidad.

Qué dijo después del show

Poco después, el propio creador de contenido retomó el tema en sus redes. Ahí publicó la aclaración sobre lo que había dicho en Huracán. La respuesta fue un mensaje escrito de apenas dos palabras, después de haber hablado de sus motivos y de pedirles a los presentes que lo apoyaran.

“Era bait”, escribió Martín Cirio. Con ese mensaje aclaró que la supuesta postulación a diputado nacional había sido una broma. El anuncio que había presentado como un cambio de rumbo personal quedó así como parte del show con el que sorprendió a sus seguidores.