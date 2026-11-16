La gala de beneficios del domingo 15 de noviembre de MasterChef Celebrity terminó con Elizabeth “La Negra” Vernaci como ganadora de la medalla de oro y Mike Amigorena con la de plata. Luciana Geuna también estuvo entre los mejores platos, pero avanzó a la siguiente semana sin medalla. En el otro extremo de la evaluación, Campi quedó enviado a la gala de eliminación.

Para esta prueba, todos debían preparar un pollo deshuesado con guarnición e incorporar uno de los ingredientes que el jurado les había mostrado al comienzo. La consigna era la misma para cada estación, pero dejaba espacio para que los participantes eligieran cómo resolver el plato. Germán Martitegui, Maru Botana y Julia Debicki, invitada en reemplazo de Damián Betular, estuvieron a cargo de las devoluciones.

La Negra Vernaci ganó el oro y Mike Amigorena se llevó la plata

Antes de anunciar las medallas, el jurado llamó a Luck Ra, Grego Rossello, Sebastián Presta y Lizy Tagliani. Los cuatro conocieron que seguirían en competencia, aunque sus preparaciones no estaban entre las elegidas para los premios. “Están en la siguiente semana de MasterChef Celebrity así que pueden volver a sus estaciones”, les dijo Julia Debicki.

La definición quedó entre Elizabeth “La Negra” Vernaci, Mike Amigorena y Luciana Geuna. Maru Botana explicó por qué habían sobresalido: “Sus platos fueron los mejores de la noche. Originales, con mucho sabor, presentaciones, se arriesgaron, abrieron las cabezas, hicieron todo y salió”. Ese reconocimiento todavía dejaba abierta una pregunta: cómo se repartirían las dos medallas entre los tres.

Finalmente, La Negra Vernaci recibió la medalla dorada y Mike Amigorena obtuvo la plateada. El actor había presentado un pollo deshuesado relleno que consiguió destacarse ante los chefs. Luciana Geuna, pese a integrar el grupo de las mejores preparaciones, no recibió una distinción: el jurado le confirmó que tenía asegurado su lugar en la próxima semana.

Campi deberá cocinar en la gala de eliminación

La otra decisión de la noche enfrentó a Martín “Campi” Campilongo y Nazareno Casero, cuyos platos fueron los menos logrados. A diferencia de quienes pasaron a la siguiente semana, uno de ellos debía quedar comprometido para la próxima instancia eliminatoria.

El jurado eligió a Campi para recibir el delantal negro y cocinar por su permanencia en MasterChef Celebrity. Así, la gala cerró con dos medallas, una participante destacada que avanzó sin premio y un concursante obligado a defender su lugar en el programa.