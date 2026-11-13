Nicole Neumann volvió a la música con Martín Cirio: así es el videoclip de estética ochentosa

El regreso de Nicole Neumann a la música tiene como escenario un gimnasio que remite a los años 80. La modelo estrenó Do You Wanna Dancing, una colaboración con Martín Cirio que combina humor y coreografías, y recupera una de las frases que la hicieron viral en televisión.

Pasaron 32 años desde que salió Primer amor, el único disco que había grabado la modelo. Ahora retomó esa faceta con una canción que presentó el jueves. Para el video, la dupla armó una historia que empieza con un accidente en la calle y termina con la modelo al frente de una clase de aeróbic.

En la primera escena, Martín Cirio camina por la vereda y habla de un invitado que finalmente no podrá participar de una producción. En plena charla se lleva por delante un árbol y queda inconsciente. Una mujer se acerca para ayudarlo y lo traslada hasta el gimnasio, donde ya se desarrolla la clase.

Ahí cambia el ritmo del video. Nicole Neumann encabeza un número de baile con vestuarios coloridos y pasos en grupo que recuerdan a los clips pop de los ochenta. El accidente de Cirio funciona como entrada a esa puesta retro, que toma una clase de aeróbic como eje de las coreografías.

Entre los tramos de baile se cuenta otra historia: una adolescente se interesa por un chico de su barrio. Es la trama que acompaña la letra, mientras la dupla lleva el humor del choque con el árbol a las escenas del gimnasio. Los dos planos se alternan a lo largo del videoclip.

En la colaboración con Martín Cirio, Nicole Neumann recuperó una frase que ya circulaba en redes por una intervención televisiva: “Gracias a Dios existen los screenshots”. El guiño fue uno de los detalles que los seguidores más destacaron al comentar el estreno, junto con la vuelta de la modelo a la música.

Entre las reacciones hubo quienes se animaron a llamar a la canción “el hit del verano”. Otros se quedaron con la referencia a las capturas de pantalla: una frase que habían escuchado en televisión y que, 32 años después del disco debut de la modelo, reapareció en medio de una coreografía de aeróbic.