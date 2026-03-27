El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sigue sumando capítulos y en las últimas horas se conocieron nuevos detalles que alimentan la polémica. En este escenario también aparece María Becerra, quien habría tomado postura en medio de un enfrentamiento que ya genera fuerte repercusión en redes sociales.

Todo comenzó cuando Tini Stoessel decidió dejar de seguir en Instagram a Emilia Mernes, un gesto que no pasó desapercibido y que despertó todo tipo de especulaciones entre los fanáticos. La acción virtual fue interpretada como una señal clara de distanciamiento.

Con el correr de los días, surgieron diferentes versiones sobre el origen del conflicto, que incluso salpicaron a Antonela Roccuzzo, quien también dejó de seguir a la cantante entrerriana. Este dato sumó aún más misterio a una historia que parece tener varios protagonistas.

En ese contexto, Martín Cirio decidió meterse de lleno en el tema y sorprendió al revelar que fue contactado por el entorno cercano de Emilia Mernes. El streamer aportó una mirada distinta que generó aún más intriga.

"Me contactaron del entorno, y lo que pasó es realmente muy fuerte", aseguró Martín Cirio durante una de sus transmisiones en vivo, dejando en claro que tiene información sensible sobre lo ocurrido entre las artistas.

Sin embargo, el influencer optó por no dar detalles concretos y explicó su postura: "No voy a decir lo que pasó porque es algo que no me corresponde. No es nada de lo que se está queriendo instalar", remarcó, bajando el tono a algunas teorías que circulan.

Además, agregó: "No me estoy haciendo el enigmático, si esto en algún momento sale a la luz entenderán por qué estoy diciendo que es muy fuerte", dejando entrever que el trasfondo del conflicto sería mucho más profundo de lo que se cree.

Antes de cerrar, Martín Cirio dejó una última reflexión que alimenta el misterio: "Es algo que se viene arrastrando hace un tiempo y ahora explotó". Mientras tanto, el silencio de Emilia Mernes, Tini Stoessel y María Becerra mantiene en vilo a sus seguidores.