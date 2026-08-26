Popstars regresó a la pantalla de Telefe con Martín Cirio en un rol inesperado: acompañar a las participantes como coach espiritual durante el proceso de selección. El streamer comenzó esta nueva etapa entre recuerdos personales, momentos sensibles y una declaración sobre una de las jóvenes que instaló una fuerte tensión alrededor del programa.

El regreso tuvo un significado especial para Martín Cirio porque él también intentó formar parte del reality en su primera edición. “Participé en 2001, pero no me quedé. Cantaba como el ort... y no existía el autotune ”, recordó con humor sobre aquella audición. Veinticinco años después, volvió al ciclo desde un lugar completamente diferente y con la misión de contener a las aspirantes.

Durante las grabaciones, el creador de contenido mantuvo un contacto cercano con las concursantes y pudo observar sus reacciones ante cada decisión. No todas lograron superar las instancias del casting y algunas atravesaron situaciones de angustia al conocer el resultado. “Hay mucha emoción, chicas que no quedan, re triste ”, explicó en diálogo con PrimiciasYa sobre el costado más delicado de la competencia.

La tensión apareció cuando Martín mencionó una supuesta situación ocurrida entre las participantes. “Hay una chorra”, disparó sin explicar a quién se refería. Tampoco aclaró qué habría robado la joven, cuándo habría sucedido el episodio ni si la acusación estará incluida dentro de las imágenes que Telefe mostrará durante la temporada.

Sin aportar nombres o datos que permitieran reconocerla, el coach dejó abierta la duda sobre la identidad de la concursante señalada. Su comentario también generó expectativa por saber si la joven logró avanzar en el proceso y aparecerá en los próximos programas o si quedó eliminada durante las primeras etapas. Por el momento, la acusación se limita exclusivamente a sus palabras.

Fuera del reality, Martín Cirio también se refirió a la entrevista que le realizó a Lali Espósito en su canal de streaming, en plena disputa de la cantante con Marcelo Polino. “Muy piola ella, muy entregada a la nota. Le pregunté si había algún tema del que no quería hablar y me dijo que no. Contestó todo”, contó sobre la predisposición que encontró durante la conversación.

El debut de Cirio consiguió así instalar un misterio que excedió su particular función dentro de Popstars. Mientras acompaña las emociones de quienes buscan un lugar en el futuro grupo musical, su breve acusación convirtió a una participante todavía desconocida en uno de los grandes interrogantes de la temporada.