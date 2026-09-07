Martín Cirio quedó en el centro de una fuerte discusión con Paola Alvarado, una de las participantes de Popstars, luego de reencontrarse con ella en un espacio de streaming. La joven aprovechó la situación para cuestionar las críticas que había recibido tras su audición en el reality de Telefe y le planteó sus diferencias cara a cara.

El momento ocurrió en Nerea’s Got Talent, el segmento de talentos que forma parte de los streams de Martín Cirio junto a Matías Bottero. Cuando Paola Alvarado apareció como invitada, el conductor recordó sus declaraciones anteriores y decidió preguntarle directamente qué pensaba de él después de la polémica que se había generado.

La respuesta de la participante fue contundente y rápidamente elevó la tensión del encuentro. “Sos un poquito mosquita muerta. Como que te hacés el bueno y después a las pibas te les cagás de risa”, lanzó Paola Alvarado, quien de esta manera dejó en claro su enojo por la manera en la que Martín Cirio se había referido a las concursantes.

Lejos de esquivar la acusación, Martín Cirio defendió sus comentarios y apuntó directamente contra el nivel artístico de las jóvenes que participaron del programa. “Bueno, cantan un poco como el or... También tenés que admitir eso”, sostuvo. La respuesta de Paola Alvarado fue inmediata: “Pero vos también cantás como el orto”.

El conductor recordó entonces su propio paso por Popstars y explicó que podía hablar desde su experiencia porque también había atravesado una audición y posteriormente había sido rechazado. “Yo me fui de Popstars y me río de lo mal que cantaba”, aseguró Martín Cirio, quien intentó marcar que sus comentarios también podían estar relacionados con su propia experiencia dentro del reality.

Sin embargo, Paola Alvarado estableció una diferencia entre reírse de uno mismo y hacerlo sobre otras personas que atraviesan la misma situación. “Nosotros no nos reímos. No nos parece gracioso”, afirmó. Y agregó: “Participaste y te rechazaron y la pasaste mal, ¿y te burlás de las pibas? A pesar de que sabés que la pasamos mal”.

Martín Cirio durísimo con algunos participandos

El intercambio volvió a subir de tono cuando Martín Cirio sostuvo: “Si yo me quiero reír, me puedo reír”. La joven contestó: “Bueno, reíte, está bien”, y ambos terminaron riéndose entre cierta incomodidad. Poco después, Paola Alvarado recordó otro episodio que había aumentado su malestar: “Me dijo psiquiátrica”. Cirio reconoció que había sido “un poquito fuerte”, aunque luego volvió a cuestionarla por haber llevado la polémica a distintos medios.

En el cierre de la discusión, Martín Cirio le recriminó a Paola Alvarado haber hablado públicamente sobre su eliminación de Popstars, incluyendo una participación en LAM. “Hasta diste móviles porque no quedaste. Hasta estuviste en LAM dando móviles”, señaló. Finalmente, la definió con ironía como “showcera, quilombera, conflictiva”, dejando expuesto que las diferencias entre ambos todavía están lejos de quedar saldadas.