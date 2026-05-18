La previa de los Martín Fierro 2026 ya está cargada de escándalos, pero esta vez el foco no estuvo puesto solamente en las ternas o las ausencias más polémicas. En las últimas horas, el menú elegido para la ceremonia se convirtió en tema de conversación y desató una catarata de comentarios irónicos entre periodistas, panelistas y usuarios en redes sociales.

La ceremonia se realizará este lunes en el Hotel Hilton Buenos Aires, con transmisión de Telefe y conducción de Santiago del Moro, quien estará al frente del evento por cuarto año consecutivo. Sin embargo, antes de que se entregue una sola estatuilla, lo que terminó robándose toda la atención fue la sofisticada propuesta gastronómica preparada especialmente para los invitados.

En el programa Puro Show revelaron cada uno de los platos diseñados por el chef Emiliano Sabino y la pastelera Elisa Tolosa, y rápidamente comenzaron las bromas en vivo. El primer aperitivo consistirá en un tartar de remolachas acompañado por jalea de pimientos y cream cheese, una combinación que no convenció demasiado a algunos panelistas.

“Medio rarito, para mí”, lanzó uno de los cronistas apenas escuchó la descripción del snack inicial. Pero el momento más explosivo llegó cuando detallaron la entrada principal de la noche: un compacto de queso especiado con cremoso de coliflor tostado, hongos, chutney de mandarina, gominolas de zanahoria y crema de ajo blanco de lima.

Fue ahí cuando Fernanda Iglesias reaccionó sin filtro y disparó: “¿Por qué no dicen ‘queso’? ¡‘Compacto de queso’! ¡Qué hinchapelotas!”. La periodista además ironizó con los ingredientes del plato y sumó entre risas: “Hoy no chapa nadie, es complicado. El micrófono va a quedar…”. Sus comentarios rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El plato principal tampoco escapó a las críticas y comentarios filosos. La organización eligió servir un lomo de novillo en camisa de panceta casera, acompañado por texturas de espárragos y habas, cremoso de boniato ahumado y aceite herbáceo. Nuevamente, Fernanda Iglesias reaccionó con humor y cuestionó los nombres elegidos para presentar cada preparación.

“¡Decí envuelto en panceta!”, reclamó la panelista al escuchar la descripción gourmet del menú. De todas formas, reconoció que la propuesta gastronómica del exclusivo hotel seguramente tendrá gran nivel. Incluso dejó una frase picante que muchos interpretaron como una indirecta hacia la organización de los premios.

“Ojalá nominaran como el menú”, disparó Fernanda Iglesias, haciendo referencia a las polémicas que rodearon las ternas de los Martín Fierro 2026, especialmente por la ausencia de Mirtha Legrand en la categoría de Mejor Conductora. Mientras tanto, para cerrar la noche, los invitados podrán disfrutar de un postre de cremoso de chocolate con confitura de frutillas y frambuesas sobre financier de lima.