Martín Fierro 2026: todos los nominados para la gala de esta noche

Desde las 19 hs, por la pantalla de Telefe, se llevarán a cabo los Martín Fierro de Televisión: estos son todos los nominados.

Por Redacción Mejor Informado
Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 13:15
Esta noche son los Martín Fierro.

Llegó la gran noche de la televisión argentina. Esta noche se entregan los Premios Martín Fierro 2026 y la expectativa en la industria es total. Antes del inicio de una gala que promete ser histórica, repasamos la lista completa con todos los nominados que buscarán quedarse con la estatuilla.

Estos son todos los nominados para los Martín Fierro 2026:

Ficción

  • AMIA, la serie – Telefe
  • La voz ausente – El Trece
  • Tafí viejo, verdor sin tiempo – El Nueve

Periodístico

  • Camino a casa – Telefe
  • GPS – América
  • Opinión pública – El Nueve

Humorístico/Actualidad

  • La Noche Perfecta – El Trece
  • Las Chicas de la Culpa – El Trece
  • Polémica en el bar – América

Noticiero diurno

  • Arriba Argentinos – El Trece
  • El noticiero de la gente – Telefe
  • Telenueve al mediodía – El Nueve

Noticiero nocturno

  • América Noticias – América
  • Telefe Noticias – Telefe
  • Telenoche – El Trece

Ternas de los #MartinFierro en #ALaBarbarossa

🏆 Noticiero Nocturno
🏆 Musical
🏆 Magazine
🏆 Big Show pic.twitter.com/bRvFhIHeZQ

— emi (@eeemiliano) April 30, 2026

Musical

  • Hay música siempre – TV Pública
  • La Peña de Morfi – Telefe
  • Pasión de Sábado – América
  • Planeta Nueve – El Nueve

Magazine

  • Qué te pasa – Net TV
  • Nara que ver – El Nueve
  • Cortá por Lozano – Telefe
  • Con Carmen – El Nueve
  • A la Barbarossa – Telefe

Entretenimientos

  • Ahora Caigo – El Trece
  • Buenas Noches Familia – El Trece
  • Pasapalabra – Telefe

Big Show

  • La Voz Argentina – Telefe
  • Medianoche con Jey – El Nueve
  • Otro Día Perdido – El Trece

Reality

  • Cuestión de Peso – El Trece
  • MasterChef Celebrity – Telefe
  • Gran Hermano – Telefe

Gastronomía

  • Ariel en su Salsa – Telefe
  • Escuela de cocina – El Nueve
  • Qué Mañana! – El Nueve

Jurado

  • Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui – MasterChef Celebrity
  • Drago Ramírez Martínez, Wirzt Bachor Pucheta – Bienvenidos a Ganar
  • Lali, Miranda!, Luck Ra y Soledad Pastorutti – La Voz Argentina

Mejor Actor

  • César Bordón
  • Luciano Cáceres
  • Gustavo Garzón
  • Benjamín Vicuña

Mejor Actriz

  • Gimena Accardi
  • Paloma Contretar
  • Susú Pecoraro
  • Jazmín Stuart

Revelación

  • Laura Grandinetti
  • Ian Lucas
  • Sofía Gonet

Director de No Ficción

  • Claudio Cuscuela
  • Fernando Emiliozzi
  • Christian Fontan

Panelista Femenino

  • Marcela Feudale
  • Edith Hermida
  • Natalie Weber
  • Analía Franchín
  • Mariana Brey

Panelista Masculino

  • Martín Candalaft
  • Ceferino Reato
  • Luis Bremer
  • Paulo Kablan

LOS PANELISTAS NOMINADOS AL MARTÍN FIERRO. pic.twitter.com/OaMshL2rEU

— Guido Zaffora (@GZaffora) April 30, 2026

Producción Integral

  • La Voz Argentina
  • Otro Día Perdido
  • MasterChef Celebrity
  • Telefe Noticias

Interés General

  • Almorzando con Juana
  • DDM
  • Los Profesionales de Siempre
  • Sálvese Quien Pueda
  • LAM
  • Lape Club Social

Labor en Conducción Masculina

  • Darío Barassi
  • Iván de Pineda
  • Guido Kaczka
  • Santiago del Moro
  • Nico Occhiato

Estos son los CINCO mejores conductores nominados al #MartinFierro:

🟩 Dario Barassi
🟩 Ivan de Pineda
🟩 Guido Kaczka
🟩 Santi del Moro
🟩 Nico Occhiato pic.twitter.com/3lZP9FB7Lb

— emi (@eeemiliano) April 30, 2026

Labor Periodística Femenina

  • Carolina Amoroso
  • Soledad Larghi
  • Mirtha Legrand

Labor Periodística Masculina

  • Nelson Castro
  • Rolando Graña
  • Mauro Szeta
  • Germán Paoloski

Cronista/Movilero

  • Alejandro Guatti
  • Cecilia Insigna
  • Martín Salwe
  • Daniel Roggiano

Futbolístico

  • CONMEBOL Libertadores – Telefe
  • Mundial de Clubes – Telefe
  • Knockout 9 – El Nueve

Viajes/Turismo

  • Iván de Viaje – Telefe
  • Por el mundo – Telefe
  • Resto del mundo – El Trece

Aviso Publicitario

  • Decíselo, Quilmes
  • Tarjetita, Swiss Medical
  • Universo DADA
  • Paparazzi: Stella Artois

Labor Humorístico

  • Agustín Rada Aristarán
  • Connie Ballarini
  • Darío Lopilato
  • Laila Roth

📺 Nominados a Mejor Labor Periodística Masculina en los #MartinFierro:

⭐ NELSON CASTRO (TELENOCHE – eltrece)
⭐ ROLANDO GRAÑA (AMÉRICA NOTICIAS Y GPS – América)
⭐ MAURO SZETA (LAPE CLUB SOCIAL INFORMATIVO – América)
⭐ GERMÁN PAOLOSKI (EL NOTICIERO DE LA GENTE - telefe) pic.twitter.com/IVWKEKpKei

— Fefe (@fedeebongiorno) April 30, 2026

Director

  • Gustavo Hernández
  • Eduardo Pinto
  • Guillermo Rocamora

Autor/Guionista

  • Roma, Meira, Zicanelli, Álvarez y Custo
  • Harlev, Gur, Snir, Arazi, Bertilotti, Bonet
  • Pinto, Macias y Torres

Programa de Servicio

  • ADN Buena Salud
  • Aire de Campo
  • Intelexis
  • Mascotas al rescate

Cultural Educativo

  • Argentina de película
  • Ser Humano
  • Tierras

Deportivo

  • ACTC
  • Carburando
  • Knockout 9

Labor en Conducción Femenina

  • Moria Casán
  • Pamela David
  • Verónica Lozano
  • Karina Mazzocco
  • Wanda Nara
  • Mariana Fabbiani
  • Georgina Barbarossa

Branded Content

  • Historias de reparación Dove
  • Intuiciones by Bplay
  • Ponele lo mejor

Comienzan a conocerse las ternas de los #MartinFierro en #ALaBarbarossa

🏆 Ficción
🏆 Periodístico
🏆 Humorístico / Actualidad
🏆 Noticiero Diurno pic.twitter.com/7eBvWwvZuA

— emi (@eeemiliano) April 30, 2026
