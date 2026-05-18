La salud de Chiche Gelblung volvió a convertirse en motivo de preocupación durante las últimas horas luego de que trascendiera que debió ser internado de urgencia y trasladado a terapia intensiva. El conductor ya había atravesado semanas complejas desde una intervención coronaria reciente y ahora su cuadro volvió a generar alarma tanto en la televisión como en la radio.

La situación tomó mayor repercusión porque apenas había pasado un mes desde la última internación del histórico periodista. En aquella oportunidad, los médicos le colocaron dos stents luego de una fuerte descompensación cardíaca. Sin embargo, pese a las recomendaciones de reposo absoluto, Chiche Gelblung decidió continuar con su rutina laboral y mantuvo su presencia habitual en los medios.

Fue en televisión donde se conocieron detalles de esa conducta que preocupaba a quienes lo rodean. La periodista Pía Shaw explicó al aire: “Lamentablemente, tenemos que decir que en los últimos meses Chiche fue noticia por estas situaciones. La última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para”.

En el mismo programa también revelaron el consejo puntual que los especialistas le habían dado tras la operación coronaria. “Le pusieron dos stents y el médico le dijo: ‘Chiche, guardate en tu casa’. ¿Chiche qué hizo? Se fue a trabajar a la radio y a la tele, a lo Chiche, porque no para”, remarcaron desde el panel, dejando en evidencia la intensidad con la que el conductor sostiene su actividad profesional.

A este cuadro se suma un accidente doméstico que sufrió hace aproximadamente dos semanas. Según trascendió, Chiche Gelblung tuvo una caída dentro de su casa que le provocó una herida en el rostro, especialmente cerca del ojo izquierdo. Ahora, los médicos intentan determinar si ese golpe podría tener alguna relación con la nueva descompensación que derivó en la internación.

Durante la jornada anterior, el conductor ya no había podido asistir a su programa habitual, algo que despertó sospechas entre sus compañeros y oyentes. Horas después se confirmó que había sido trasladado a una clínica privada donde permanece bajo estricta observación médica mientras continúan realizándole distintos estudios para definir el origen exacto del cuadro.

El duro momento de Chiche Gelblung

Desde el entorno del periodista evitaron brindar demasiados detalles sobre el estado clínico actual y pidieron preservar la intimidad familiar. De acuerdo a las primeras informaciones, Chiche Gelblung se encuentra consciente y despierto, aunque los especialistas decidieron mantenerlo en terapia intensiva como medida preventiva hasta tener mayores certezas.

Mientras tanto, tanto los canales de televisión como las emisoras radiales donde trabaja ya fueron notificadas sobre la suspensión de sus compromisos laborales. En medio de la incertidumbre, allegados al conductor insistieron en un pedido claro: respetar el tiempo de recuperación y evitar especulaciones hasta que el equipo médico pueda emitir un diagnóstico definitivo.