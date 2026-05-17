La noche más esperada por la televisión argentina ya tiene todos sus detalles definidos. Los Martín Fierro de Televisión 2026 se realizarán este lunes 18 de mayo en el Hilton Buenos Aires, con una ceremonia que reunirá a las principales figuras de la pantalla chica y que podrá verse en vivo por Telefe.

La expectativa alrededor de esta edición creció fuerte durante los últimos días, sobre todo por la cantidad de nombres ternados y por el peso que siempre tiene la premiación organizada por APTRA. Actores, conductores, periodistas, productores y referentes de distintos programas compartirán una gala que suele dejar discursos, cruces, homenajes y momentos muy comentados.

El evento tendrá una previa importante antes de la entrega de premios. Desde las 19 comenzará la tradicional alfombra roja, donde los invitados mostrarán sus looks, hablarán con la prensa y empezarán a marcar el clima de una ceremonia que cada año combina televisión, moda y mucha exposición mediática.

La gala principal de los Martín Fierro arrancará cerca de las 21, también por la pantalla de Telefe. La conducción estará a cargo de Santiago del Moro, quien tendrá la responsabilidad de llevar adelante una noche extensa, con 35 categorías en competencia y distintas instancias especiales preparadas para esta edición.

Para quienes quieran seguir la transmisión online, también habrá opciones digitales. La cobertura podrá verse a través de Streams Telefe en YouTube y Twitch, una alternativa pensada para quienes prefieran mirar la ceremonia desde el celular, la computadora o cualquier dispositivo conectado.

En televisión por cable, la señal de Telefe estará disponible en distintas plataformas. DirecTV transmitirá por los canales 123 y 1123 HD, mientras que Cablevisión y Telecentro lo harán por el canal 12. En Flow se podrá ver por el canal 10 y en Telecentro Play estará disponible en los canales 12 y 1001.

Con la fecha ya confirmada y la cobertura armada desde la alfombra roja hasta la premiación central, los Martín Fierro de Televisión 2026 se preparan para ocupar el centro de la escena. La cita será este lunes 18 de mayo, con una transmisión que buscará mostrar no solo a los ganadores, sino también todo lo que pase alrededor de la gran noche de la televisión argentina.