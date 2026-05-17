La gala de los Martín Fierro de Televisión 2026 todavía no empezó, pero uno de sus cruces más esperados ya tiene una respuesta previa. Georgina Barbarossa habló de la posibilidad de encontrarse cara a cara con Moria Casán durante la ceremonia y dejó claro hasta dónde está dispuesta a llegar.

El tema no aparece en cualquier contexto. Ambas comparten la terna de Mejor Conductora Femenina, por lo que las cámaras estarán atentas a cada gesto, saludo o distancia que pueda producirse en el Hilton Buenos Aires. La expectativa creció porque el conflicto entre ellas no responde a una simple diferencia mediática.

En diálogo con Catalina Dlugi por La Once Diez, Georgina Barbarossa fue consultada por ese posible encuentro y no esquivó la pregunta. Lejos de alimentar una escena de tensión explícita, la conductora de A la Barbarossa marcó que mantendrá las formas si se cruza con Moria Casán, aunque eso no significa que el vínculo esté recompuesto.

"Obvio que nos vamos a saludar con Moria, somos dos chicas grandes y educadas. Pero no veo reconciliarnos porque está involucrado el Vasco", expresó. Con esa frase, dejó abierta una convivencia cordial en la gala, pero cerró la puerta a una reconciliación real en este momento.

El punto sensible sigue siendo Miguel “El Vasco” Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa, fallecido en 2001. La conductora explicó en distintas ocasiones que la herida se profundizó cuando Moria Casán habló públicamente de sus adicciones, algo que ella considera un límite personal y familiar muy difícil de perdonar.

Por eso, el saludo que pueda darse durante los premios no tendría el peso de una tregua definitiva. En todo caso, sería un gesto de educación frente a una ceremonia televisada y compartida por muchas figuras del espectáculo. La distancia de fondo, según dejó entender la propia Georgina, permanece intacta.

Con la gala prevista para el lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton, la atención estará puesta también en esa posible escena. Entre la terna que las reúne y una historia que todavía arrastra dolor, Georgina Barbarossa dejó su posición definida antes de que empiecen los Martín Fierro: habrá saludo si corresponde, pero no una reconciliación forzada.