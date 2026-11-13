El video de la fuerte amenaza de Martín Migueles a Mauro Icardi: “Te rompo la boca”

Martín Migueles amenazó a Mauro Icardi frente a los policías que habían llegado a la casa del futbolista en Nordelta. El delantero grabó el cruce con la pareja de Wanda Nara y presentó el video ante la fiscalía de Tigre al declarar en la causa por presuntas lesiones a su hija mayor.

El cruce ocurrió el viernes 6 de noviembre, después de que la niña pidiera ayuda. “Vos harías lo mismo. ¿O no? Ahí está”, le dijo Migueles. Icardi respondió: “A que vaya a hacer la denuncia, que venga con una orden del juez. Con la orden del juez, se la entrego”.

Martín Migueles elevó el tono: “Yo soy un pibe grande, a mí no me faltes el respeto. Dame bola. No tenés para arrancar conmigo, bobo. Yo no soy L-Gante, yo no soy Maxi López. Haceme caso a mí. Yo te aviso nada más. Yo te rompo la boca”. Los policías intervinieron: “Pará, pará, pará, pará”. Migueles insistió: “Yo te aviso. De verdad, no tenés para arrancar, amigo”.

La pareja de Wanda Nara volvió a desafiarlo: “Yo me quedo acá. Donde te cruce te vas a tener que parar, hermano. Parate de una vez”. Mauro Icardi se dirigió a los agentes: “Bueno, la nena se queda y que vayan a hacer la denuncia, que venga con una orden del juez y después arreglamos todo. Y de paso están de testigo que hay amenazas”.

“Yo me voy a pelear, en una de esas me ganás”, lanzó Migueles. “Bueno...”, respondió Icardi. “¿Te animás?”, insistió. El delantero contestó: “Listo. Bueno, la nena se queda”. Uno de los policías intervino para consultar al fiscal: “Guardame un toque, que llamo al fiscal, que te corroboro eso”.

Ante los efectivos, el futbolista dio su versión de por qué su hija había pedido que la fueran a buscar: “Perfecto. Y están ustedes de testigo que la nena dijo, y está la del Ministerio Público Tutelar, que habló por teléfono, que mintió. Lo dijo porque se quería ir y que tenía una juntada con un amigo y le dijo a la madre que la iba a buscar.”

En el último tramo del registro, Martín Migueles volvió a acusar al futbolista y a desafiarlo: “A una nena le pegás, a una mina. No estás para pelear conmigo, cagón”. Los dichos de ambos quedaron registrados en el video que el delantero había grabado con su celular.

Mauro Icardi presentó el video el jueves en la fiscalía, en General Pacheco. Estuvo allí más de una hora y se retiró sin hablar con la prensa. En su declaración negó haber agredido a su hija y aportó la grabación del cruce como parte de su defensa.