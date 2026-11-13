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Martín Fierro de Cable 2026: quién ganó el Oro y la lista completa de todos los ganadores

Repasá categoría por categoría la lista completa de ganadores de los premios Martín Fierro de Cable 2026 en vivo por A24.

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Por Redacción Mejor Informado
Jueves, 12 de noviembre de 2026 a las 23:45
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Los premios Martín Fierro de Cable 2026 distinguieron a los principales ciclos, equipos y figuras de la televisión paga en una gala donde Eduardo Feinmann se consagró con la estatuilla de Oro. En la ceremonia realizada en Buenos Aires, con transmisión de A24 y la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, APTRA entregó 35 galardones a lo más destacado del año. A continuación, repasá la lista completa de todos los ganadores, categoría por categoría.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable

Señal de noticias

A24 GANADOR

TN

Crónica TV

C5N

Interés general

Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)

Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV) GANADOR

Redespiertos – Guido Martínez (TN)

Magazine

Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)

Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)

Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)

Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)

Económico

Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro) GANADOR

Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)

Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)

Periodístico

Argenzuela – Jorge Rial (C5N)

¿La ves? – Jonatan Viale (TN)

Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)

WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24) GANADOR

Cultural / Educativo

El baúl de Charlie – Charlie López (TN)

Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)

Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12) GANADOR

Entrevistas

Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)

Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24) GANADOR

Right Now – Julieta Camaño (C5N)

Arte, moda y tendencia

La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)

Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad) GANADOR

Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)

Noticiero diurno

Otra mañana – Antonio Laje (A24)

Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV) GANADOR

Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)

La Vida Después

Luis Novaresio (Jaime Olivos)

Noticiero central

Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12) GANADOR

La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)

Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)

Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)

Deportivo

El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)

Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports) GANADOR

ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)

Periodístico deportivo

Sportia (TyC Sports)

SportsCenter (ESPN)

TN Deportivo (TN) GANADOR

TNT Data Sports (TNT Sports)

Musical

Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)

Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad) GANADOR

Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)

Infantil / Juvenil

Argentinhitos (Pakapaka)

Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)

Selenkay, segunda temporada (Disney Channel) GANADORA

Servicio informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

Documental

Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)

Generación Dorada (Fox Sports)

Octubre TV (Argentina 12) GANADOR

Temas médicos

A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)

Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)

Doctor C – Guillermo Capuya (C5N) GANADOR

Culinario

Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)

Historias Ricas (TN)

Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet) GANADORES

Programa rural

Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)

TN Campo (TN)

Tranquera abierta (Canal Rural) GANADOR

Turismo y tiempo libre

Abriendo caminos (América Sports)

El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)

Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro) GANADOR

Servicios

El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV) GANADOR

Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)

Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)

Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)

Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor

C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)

Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)

Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN) GANADOR

Producción integral

A24 GANADOR

Cromañón, 20 años (Somos AMBA)

Crónica Televisión (Crónica TV)

Morir en guerra ajena (TN)

C5N

Labor humorística

Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN) GANADOR

Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)

Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)

Labor conducción femenina

Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)

Marina Calabró – Arranca la tarde (A24) GANADORA

Paula Bernini – Tempraneros (TN)

Labor conducción masculina

Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)

Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24) GANADOR

Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)

Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)

Labor periodística deportiva

Alejandro Wall (Fox Sports)

Diego Latorre (ESPN) GANADOR

Leonardo Paradizo (A24)

Marcelo Benedetto (DSports)

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N) GANADORA

Cecilia Boufflet (A24)

Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (C5N)

Ernesto Hadida (Crónica TV)

Nelson Castro (TN)

Pablo Rossi (A24) GANADOR

Cronista / Movilero

Cristian Eche (Crónica TV)

Alejandro Moreyra (C5N) GANADOR

Mercedes Mora (A24)

Fabián Rubino (A24)

Panelista

Rubén Rabanal (A24)

Rodolfo Cingolani (TyC Sports) GANADOR

Román Iucht (TNT Sports Premium)

Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN) GANADORA

Cecilia Martí (TN)

Lucas Bertero (Ciudad Magazine)

Columnista político

Adrián Ventura (TN)

Daniel Bilotta (La Nación+) GANADOR

Mariel Fitz Patrick (A24)

Columnista económico

Florencia Barragán (TN)

Andrés Lerner (C5N) GANADOR

Willy Laborda (A24)

Lara López Calvo (A24)

Cena a beneficio del Museo Moderno

Willy Laborda

Columnista policial / Judicial

Gabriel Iezzi (A24)

Lucas Occhipinti (Crónica TV)

Nicolás Pizzi (La Nación+) GANADOR

Rodrigo Alegre (TN)

Aviso publicitario

Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas)

Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)

Easy a todo – Easy (Don by Havas) GANADOR

Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film)

MARTÍN FIERRO DE ORO:

Eduardo Feinmann

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