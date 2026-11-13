Martín Fierro de Cable 2026: quién ganó el Oro y la lista completa de todos los ganadores

Los premios Martín Fierro de Cable 2026 distinguieron a los principales ciclos, equipos y figuras de la televisión paga en una gala donde Eduardo Feinmann se consagró con la estatuilla de Oro. En la ceremonia realizada en Buenos Aires, con transmisión de A24 y la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe, APTRA entregó 35 galardones a lo más destacado del año. A continuación, repasá la lista completa de todos los ganadores, categoría por categoría.
Todos los ganadores de los Martín Fierro de Cable:
Señal de noticias
A24 GANADOR
TN
Crónica TV
C5N
Interés general
Basta Baby – Baby Etchecopar (A24)
Duro de Callar – Tomás Méndez (Crónica TV) GANADOR
Redespiertos – Guido Martínez (TN)
Magazine
Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24)
Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N)
Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine)
Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12)
Económico
Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro) GANADOR
Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico)
Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+)
Periodístico
Argenzuela – Jorge Rial (C5N)
¿La ves? – Jonatan Viale (TN)
Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N)
WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24) GANADOR
Cultural / Educativo
El baúl de Charlie – Charlie López (TN)
Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad)
Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12) GANADOR
Entrevistas
Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV)
Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24) GANADOR
Right Now – Julieta Camaño (C5N)
Arte, moda y tendencia
La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine)
Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad) GANADOR
Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A)
Noticiero diurno
Otra mañana – Antonio Laje (A24)
Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV) GANADOR
Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN)
La Vida Después
Luis Novaresio (Jaime Olivos)
Noticiero central
Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12) GANADOR
La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26)
Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+)
Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV)
Deportivo
El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports)
Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports) GANADOR
ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN)
Periodístico deportivo
Sportia (TyC Sports)
SportsCenter (ESPN)
TN Deportivo (TN) GANADOR
TNT Data Sports (TNT Sports)
Musical
Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad)
Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad) GANADOR
Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma)
Infantil / Juvenil
Argentinhitos (Pakapaka)
Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim)
Selenkay, segunda temporada (Disney Channel) GANADORA
Servicio informativo
A24
C5N
Crónica TV
TN
Documental
Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel)
Generación Dorada (Fox Sports)
Octubre TV (Argentina 12) GANADOR
Temas médicos
A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro)
Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro)
Doctor C – Guillermo Capuya (C5N) GANADOR
Culinario
Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery)
Historias Ricas (TN)
Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet) GANADORES
Programa rural
Bichos de campo – Matías Longoni (Metro)
TN Campo (TN)
Tranquera abierta (Canal Rural) GANADOR
Turismo y tiempo libre
Abriendo caminos (América Sports)
El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26)
Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro) GANADOR
Servicios
El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV) GANADOR
Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN)
Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO)
Transición 2030 – Catalina de Elía (A24)
Juegos / Entretenimientos / Reality / Humor
C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N)
Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad)
Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN) GANADOR
Producción integral
A24 GANADOR
Cromañón, 20 años (Somos AMBA)
Crónica Televisión (Crónica TV)
Morir en guerra ajena (TN)
C5N
Labor humorística
Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN) GANADOR
Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA)
Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports)
Labor conducción femenina
Carolina Amoroso – TN Internacional (TN)
Marina Calabró – Arranca la tarde (A24) GANADORA
Paula Bernini – Tempraneros (TN)
Labor conducción masculina
Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN)
Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24) GANADOR
Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV)
Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24)
Labor periodística deportiva
Alejandro Wall (Fox Sports)
Diego Latorre (ESPN) GANADOR
Leonardo Paradizo (A24)
Marcelo Benedetto (DSports)
Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN)
Labor periodística femenina
Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N) GANADORA
Cecilia Boufflet (A24)
Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+)
Labor periodística masculina
Alejandro Bercovich (C5N)
Ernesto Hadida (Crónica TV)
Nelson Castro (TN)
Pablo Rossi (A24) GANADOR
Cronista / Movilero
Cristian Eche (Crónica TV)
Alejandro Moreyra (C5N) GANADOR
Mercedes Mora (A24)
Fabián Rubino (A24)
Panelista
Rubén Rabanal (A24)
Rodolfo Cingolani (TyC Sports) GANADOR
Román Iucht (TNT Sports Premium)
Columnista de espectáculos
Alejandra Peñalva (TN) GANADORA
Cecilia Martí (TN)
Lucas Bertero (Ciudad Magazine)
Columnista político
Adrián Ventura (TN)
Daniel Bilotta (La Nación+) GANADOR
Mariel Fitz Patrick (A24)
Columnista económico
Florencia Barragán (TN)
Andrés Lerner (C5N) GANADOR
Willy Laborda (A24)
Lara López Calvo (A24)
Cena a beneficio del Museo Moderno
Willy Laborda
Columnista policial / Judicial
Gabriel Iezzi (A24)
Lucas Occhipinti (Crónica TV)
Nicolás Pizzi (La Nación+) GANADOR
Rodrigo Alegre (TN)
Aviso publicitario
Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas)
Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda)
Easy a todo – Easy (Don by Havas) GANADOR
Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film)
MARTÍN FIERRO DE ORO:
Eduardo Feinmann