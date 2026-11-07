La cuenta regresiva para una de las noches más importantes de la televisión argentina ya comenzó. La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) confirmó las nominaciones para los Martín Fierro de Cable 2026, una edición que reconocerá las producciones correspondientes al año 2025 y que tendrá una disputa muy pareja entre los principales canales de noticias y entretenimiento.

El anuncio estuvo a cargo de Luis Ventura y Marina Calabró, quienes presentaron las ternas durante una transmisión de Primicias Ya por América. La ceremonia se realizará el próximo jueves 12 de noviembre, en el Goldencenter de Buenos Aires, y contará con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe. La transmisión en vivo estará a cargo de A24.

Uno de los aspectos más llamativos de esta edición es la presencia de A24 y TN, que encabezan la competencia con 21 nominaciones cada uno. Detrás aparecen otras señales que también buscarán quedarse con varias estatuillas. La entrega contempla 35 categorías, con reconocimientos para programas periodísticos, noticieros, ciclos deportivos, propuestas culturales y figuras individuales.

¡Se vienen los Martín Fierro de Cable!

Entre los candidatos más destacados aparecen Jorge Rial, por Argenzuela; Jonatan Viale, por ¿La ves?; Gustavo Sylvestre, por Minuto Uno; y Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti, por WiFi. En la categoría Magazine competirán Arranca la tarde, con Marina Calabró y Facundo Pastor; Duro de Domar, con Pablo Duggan; Empezar el día, con Yuyito González; y Mañanas Picantes, con Monserrat Brizuela.

En materia informativa, también aparecen Antonio Laje, por Otra mañana; Mario Massaccesi y Paula Bernini, por Tempraneros; y Esteban Trebucq, por Más verdad. En el rubro deportivo, las nominaciones incluyen a El juego, Paso a paso y ESPN F12, mientras que en periodismo deportivo competirán Sportia, SportsCenter, TN Deportivo y TNT Data Sports.

La lista también contempla nombres reconocidos en las categorías individuales. Nelson Castro, Alejandro Bercovich, Pablo Rossi, Débora Plager, Rosario Ayerdi, Marina Calabró y Luis Novaresio figuran entre los profesionales que buscarán obtener una distinción por sus respectivos trabajos. Además, habrá espacio para producciones documentales, musicales, gastronómicas e infantiles.

¡Se vienen los Martín Fierro de Cable!

La expectativa crecerá durante los próximos días, especialmente por la pelea entre las señales que llegan con mayor cantidad de candidaturas. La alfombra roja estará a cargo de Paula Varela y Guido Záffora, quienes recibirán a los invitados antes del comienzo de la gala. De esta manera, la previa también tendrá un lugar central en una celebración que reunirá a las principales figuras de la televisión por cable.

Para quienes quieran seguir todos los detalles, la alternativa confirmada para ver la ceremonia será A24, que tendrá a su cargo la transmisión en vivo del jueves 12 de noviembre. Con las ternas ya anunciadas, ahora resta conocer quiénes se llevarán las estatuillas y qué canal terminará imponiéndose en una competencia que promete una noche de grandes protagonistas.