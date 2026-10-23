La panelista llegó a la mesa 25, que tenía asignada, y la encontró completa. Permaneció de pie unos 20 minutos mientras la organización intentaba resolver el conflicto sin éxito.

Nancy Duré, periodista y panelista que integra APTRA, vivió un contratiempo inesperado durante la ceremonia de los Martín Fierro de Radio. Al ingresar al salón y dirigirse a la mesa que tenía asignada, se encontró con que no quedaba ninguna silla disponible.

El momento incómodo

Su lugar estaba previsto en la mesa 25. Sin embargo, cuando se acercó, todos los asientos ya estaban ocupados. Mientras la organización intentaba determinar qué había ocurrido, Duré permaneció de pie durante aproximadamente 20 minutos.

Nancy Duré vivió un feo momento en los Martín Fierro de Radio: alguien ocupó su lugar

Pese a las revisiones del personal del evento, no lograron identificar quién había ocupado el asiento que le correspondía. El misterio quedó sin resolver.

La solución de Baby Etchecopar

Ante la falta de respuestas, la organización optó por trasladarla a otro sector. Duré terminó ubicada en una mesa contigua a la de Baby Etchecopar, su excompañero de trabajo.

Al enterarse del inconveniente, el conductor se solidarizó con ella y le hizo espacio para que pudiera acomodarse. Así, la periodista pudo continuar la velada, aunque el episodio dejó una pregunta sin respuesta: quién se sentó en su lugar y por qué.

Un contexto de premiación

La ceremonia de los Martín Fierro de Radio 2026 se realizó en el Goldencenter de Parque Norte, organizada por APTRA bajo la presidencia de Luis Ventura. La conducción estuvo a cargo de Luis Novaresio y Luciana Rubinska, y el Martín Fierro de Oro fue para María O'Donnell por su labor en De acá en más (Urbana Play).

El incidente de Duré se sumó a una noche que también tuvo momentos de tensión y polémicas en la previa, aunque el suyo fue un problema organizativo más que un cruce mediático.