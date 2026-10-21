¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
UNO POR UNO

Martín Fierro de Radio 2026: la lista de nominados y los detalles de la entrega

Las figuras de la AM y FM buscan su Martín Fierro 2026 en el Goldencenter, con transmisión exclusiva de Infobae.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Redacción Mejor Informado
Miércoles, 21 de octubre de 2026 a las 14:05
PUBLICIDAD

La radio argentina celebra su gran noche con la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2026 en el Goldencenter de Parque Norte, la cita anual que reconocerá a las mejores producciones de AM y FM del ciclo 2025. Organizada por APTRA y producida por Red Cube, la transmisión se podrá seguir en vivo y de manera exclusiva a través de Infobae. 

La cobertura comenzará a partir de las 20 horas con la transmisión de la alfombra roja a cargo de Paula Varela y Guido Záffora, para dar paso luego a la gala central conducida por Luciana Rubinska y Luis Novaresio, donde se entregarán estatuillas en 32 categorías competitivas entre sorpresas, homenajes a la trayectoria y la expectativa propia de las máximas figuras del dial.

Todos los nominados del Martín Fierro de Radio 2026

Programa periodístico matutino diario en AM

  • Alguien tiene que decirlo (Eduardo Feinmann – Mitre)
  • Mañana Sylvestre (Gustavo Sylvestre – Radio 10)
  • Mesa chica (Alfredo Scocimarro – Del Plata)
  • Rolando por la mañana - RPM (Rolando Graña - Splendid)
  • Vamos Rivadavia (Nelson Castro – Rivadavia)

Programa periodístico matutino diario FM

  • ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? (Ernesto Tenembaum – Radio Con Vos)
  • Arriba carajo (Gastón Recondo – DSports)
  • De acá en más (María O’Donnell – FM Urbana Play)
  • Maldición, va a ser un día hermoso (Mario Pergolini – Vorterix)

Programa periodístico vespertino diario AM

  • De vuelta (Pablo Duggan – Radio 10)
  • El ojo de la tormenta (Tomás Méndez – AM 750)
  • Pan y circo (Jonatan Viale – Rivadavia)
  • Pastor 910 (Facundo Pastor – La Red)
  • MP 910 (Marcelo Palacios - La Red)

Programa periodístico vespertino diario FM

  • Atardecer de un día agitado (Sergio Lapegüe y Mariela Fernández – FM La 100)
  • Paren la mano (Lucas “Luquitas” Rodríguez - Vorterix)
  • Reloj de plastilina (Juan Di Natale – FM Mega)
  • Vuelta y media (Sebastián Wainraich – Urbana Play)
  • ¿Quién paga la fiesta? (Martín Ciccioli, Andrea Rincón, Magui Aicega y Gaby Acosta – Rock and Pop)

Programa de interés general en AM

  • Basta baby (Baby Etchecopar - Rivadavia)
  • El amor es más fuerte (Nancy Pazos – Radio 10)
  • Encendidos en la tarde (María Isabel Sánchez – Mitre)
  • Tres de tres (Gabriel Ruocco - Continental)

Programa de interés general en FM

  • Coworking (Nacho Otero – Delta)
  • El club del Moro (Santiago del Moro y Maju Lozano – FM La 100)
  • La Negra Pop (Elizabeth “La Negra” Vernaci – Pop Radio)
  • No está todo dicho (Guido Kaczcka y Claudia Fontán – FM La 100)

Programa nocturno AM y FM

  • Acá hay buen fútbol (Fernando Mancini – La Red)
  • Desde el alma (Oscar “Cholo” Gómez Castañón – Rivadavia)
  • Feudalísima (Marcela Feudale – Radio 10)

Programa semanal en AM

  • El loco de la azotea (Adrián Korol – Nacional)
  • Marca de radio (Eduardo Aliverti – AM La Red)
  • Pensándolo bien (Jorge Fernández Díaz – Mitre)
  • La hora referí (Daniel Dátola – La Red)

Programa semanal en FM

  • Contragolpe (Facundo Pedrini, Tomás Trape y Mauricio Vera – Radio Con Vos)
  • Dexter 107.9 (Federico “Dexter” Wiemeyer — FM El Observador)
  • Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Radio Con Vos)
  • El buen modo (Virginia Lago — FM La 2x4)

Programa deportivo

  • Fútbol 910 (Juan Carlos “Toti” Pasman - La Red)
  • No veo la hora (Ariel Senosiain – FM D Sports)
  • Súper Mitre deportivo (Gabriel Anello – Mitre)
  • Un buen domingo (Walter Nelson – La Red)

Programa musical en AM

  • La trama celeste (Alfredo Rosso – La 750)
  • Ni se te ocurra contarlo (Marcela Labarca - Mitre)
  • Qué noche Teté (Teté Coustarot – Radio 10)
  • Soy Nacional (Sandra Mihanovich – Nacional)

Programa musical en FM

  • Aspen Club (FM Aspen)
  • La tarde (Susana Fernández Iogha – FM Disney)
  • La noche Blue (María Paula Saborido – Radio Blue)

Programa cultural/educativo

  • Al infinito y más allá (Nora Bar – El Destape Radio)
  • Cultura Nacional (Daniela Pantano – Nacional)
  • Después de todo (Gustavo Campana – AM 750)
  • El ojo del arte (María Paula Zacharías – Rivadavia)

Programa agropecuario

  • Bichos de campo (Nicolás Razzetti – Belgrano)
  • La hora del campo (Alejandro Cánepa - Continental)
  • Mitre y el campo (Carlos Lencina – Mitre)
  • Labor periodística femenina
  • María O’Donnell (De acá en más – Urbana Play)
  • Nuria Am (Nuria A.M. – Del Plata)
  • Rosario Ayerdi (De vuelta – Radio 10)

Labor periodística masculina

  • Alejandro Bercovich (Pasaron cosas – FM Radio Con Vos)
  • Eduardo Feinmann (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
  • Ernesto Tenembaum (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? - Radio Con Vos)
  • Gustavo Sylvestre (Mañana Sylvestre – Radio 10)
  • Jorge Rial (Argenzuela – Radio 10)

Labor conducción femenina

  • Lizy Tagliani (Arriba bebé – Pop Radio)
  • María Isabel Sánchez (Encendidos en la tarde – Mitre)
  • Naanim Timoyko (Modotango.ar – FM La 2x4)
  • Yanina Latorre (Yanina 107.9 - El Observador)

Labor conducción masculina

  • Andy Kusnetzoff (Perros de la calle – FM Urbana Play)
  • Guido Kaczka (No está todo dicho – FM La 100)
  • Guillermo Stronati (Tierra adentro – Nacional)
  • Paulo Vilouta (Vilouta 910 – La Red)

Labor periodística deportiva

  • Federico Bulos (Fútbol Continental – Continental)
  • Hugo Balassone (Un buen momento – La Red)
  • Magdalena “Magui” Aicega (¿Quién paga la fiesta? – FM Rock and Pop)

Labor humorística

  • Nacho Bulián (Volviendo a casa y Nuestra mañana - Mitre)
  • Nahuel Prado (Pasaron cosas – Radio Con Vos)
  • Pachu Peña (Re tarde – FM Pop)
  • Patricio “Pato” Benegas (Ventura show 1030 y Mesa chica - Del Plata)

Servicio informativo

  • La Red Informativa (La Red)
  • Mitre informa primero (S.I. Radio Mitre)
  • Radio 10 - Siempre noticias (Radio 10)
  • Radionoticias Del Plata (Del Plata)
  • Rotativo del aire (Rivadavia)

Labor locución femenina

  • Alejandra Salas (Todo queda en casa y No está todo dicho – FM La 100)
  • Gigi Ribaloff (Mucha Radio)
  • Marcela Giorgi (Sábado tempranísimo – Mitre)

Labor locución masculina

  • Bebe Sanzo (El club del Moro – FM La 100)
  • Mario Portugal (Rivadavia)
  • Sebastián Bresler (Mitre)

Relator deportivo

  • Daniel Mollo (Boca de selección – Del Plata)
  • Gabriel Anello (Mitre)
  • Leonardo Gentili (La Red)

Mejor labor en producción

  • Karina Labraña (Alguien tiene que decirlo – Mitre)
  • Lucas Colautti (Mañana Sylvestre – Radio 10)
  • Pablo Benvenutti (El club del Moro – FM La 100)
  • Florencia Verdaguer (Mesa chica – Del Plata)

Mejor labor en operación

  • Alejandro Chule (Sarasa – FM La 100)
  • Gabriel Marsili (FM Los40)
  • Guillermo Bidondo (El club del Moro – FM La 100)

Labor en musicalización

  • Delta Music Team (FM Delta)
  • Javier Fábregas (FM Aspen y Radio 10)
  • José Luis De Dios (FM Nacional Folklórica)
  • Leo Rodríguez (LN+ Música 104.9)

Movilero

  • Alan Zurita (Mitre informa primero – Mitre)
  • Mercedes Ninci (Mitre informa primero - Mitre)
  • Rosario Bigozzi (La Red)

Columnista de espectáculos

  • Andrea Rincón (¿Quién paga la fiesta? Rock and Pop)
  • Marcela Tauro (No está todo dicho y El club del Moro – FM La 100)
  • Tamara Pettinato (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – Radio Con Vos)

Columnista político

  • Mariel Di Lenarda (Nuestra mañana – Mitre)
  • Nacho Girón (Vuelta y media – Urbana Play)
  • Noelia Barral Grigera (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)

Columnista económico

  • Alfredo Zaiat (El Destape Radio)
  • Silvia Naishtat (¿Y ahora quién podrá ayudarnos? – FM Radio Con Vos)
  • Willy Kohan (Rivadavia)

Columnista policial / judicial

  • Ariel Zak (Mañana Sylvestre – Radio 10)
  • Gustavo Carabajal (FM 107.9 El Observador)
  • Hugo Alconada Mon (De acá en más – FM Urbana Play)
  • Rodrigo Alegre (Nuestra mañana – Mitre)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD