Los Martín Fierro de Radio 2026 tuvieron su momento más emotivo con los homenajes a Chiche Gelblung, el Negro Oro y Ernestina Pais. En Goldcenter, compañeros y amigos compartieron historias de trabajo y vivencias personales que permitieron recordar sus trayectorias, sus formas de comunicarse con el público y el cariño que dejaron entre quienes los conocieron.

El Negro Oro, recordado por Eduardo Feinmann

Eduardo Feinmann recordó al Negro Oro desde la experiencia de los años compartidos al aire. Al explicar cómo surgió su participación en el homenaje, expresó: “Cuando Daniel Hadad me llamó para tratar de hacer un pequeño homenaje al Negro Oro, pensé en lo difícil que es porque, con él estuvimos juntos 16 años. Durante cinco horas todos los días. Pasamos juntos cumpleaños, fin de año, navidades, lloramos juntos y nos reímos juntos”. Luego destacó la intensidad con la que su compañero vivía el oficio: “Hay gente que pasa por la radio, gente que hace radio y hay quienes como El Negro, que sentían la radio como nadie. Te podía gustar o no, odiarlo o amarlo, no había un término medio, pero nunca pasaba desapercibido”.

La voz del Negro González Oro y su relación con la música fueron otro eje del recuerdo: “En la radio, uno escucha voces, pero la voz de Oro es inconfundible. Hay canciones que casi automáticamente nos hacen recordar a él”, señaló Feinmann. Antes de la proyección del video, le dedicó una despedida personal: “Negro, querido, te vamos a recordar con mucho cariño. Difícil es hablar de vos en pasado. Gracias”. La pieza comenzó con una definición del propio González Oro: “Yo no elegí la radio, la radio me eligió a mí”.

Chiche Gelblung y un recorrido narrado por Rolando Graña

El homenaje a Chiche Gelblung tuvo un video con la voz en off de Rolando Graña. La narración trazó una semblanza de su estilo: “Hombre primicia, hombre tapa, récord, intuición, portador de la licencia del olfato, aguijón definitivo de la realidad de los últimos 50 años. Fue popular, masivo y viral”. Entre la ironía y la evocación de su trayectoria, continuó: “Fue crónica antes que Crónica. Lo internaron 20 veces, lo dieron por muerto 21. Un posgrado en periodismo social que termina en él, pero no con él. Creó presidentes y tiró presidentes. Hizo una autopsia en vivo a un extraterrestre, cinco entrevistas a Milei y, a los dos, los dejó en silencio”.

El relato también recuperó una pregunta que le había hecho a Cristina Fernández de Kirchner: “A Cristina le preguntó si tenía novio cuando todavía se vestía de negro, porque sí, porque podía”. Al describir su actitud frente a la información, Graña remarcó: “Preguntó, cuestionó, desnudó. Algo que no hace la IA, ni la precarización. Su cabeza duró más que su cuerpo como los relojes pulsera que siguen viviendo”.

El video se detuvo además en su manera de atravesar las dificultades: “existe algo entre los finales y la muerte que son las preguntas. La cama nunca es una opción para los luchadores. Chiche respiraba sólo cuando perseguía a la Argentina. Se cayó varias veces y jamás se derrumbó. Llenó la angustia de la espera con novedades populares”. Para el cierre, eligió definir a Chiche Gelblung a partir de su identidad periodística: “Chiche no fue sólo un elogio del peligro, sino también una provocación generacional, una certeza de lo que Argentina vivió. Chiche demuestra que periodista no sólo se nace, sino que también se muere”.

Ernestina Pais y las palabras de su amigo Gastón Pauls

Gastón Pauls, amigo personal de Ernestina Pais, guio el homenaje que APTRA preparó para la conductora. Su primer retrato se apoyó en su autenticidad: “Era imposible confundirla porque nunca intentó parecerse a nadie”. Al hablar de lo que la distinguía en el trato con los demás, añadió: “Ernestina tenía una virtud, algo que no se aprende: la cercanía, una forma muy singular de estar. Era luminosa, curiosa, libre y profundamente auténtica”.

Pauls también evocó la confianza que generaba Ernestina Pais al conversar. Para el actor, esa cercanía se notaba en que “no hacía falta que pasaran muchos minutos para darse cuenta de que la conversación había empezado mucho antes de la primera palabra”. La despedida terminó con un agradecimiento a su amiga: “Gracias, Erne, por tu calidez, amistad, alegría, humor y por dejarnos el recuerdo más lindo que puede dejar un comunicador y artista: el de sentir que del otro lado había una buena persona, una buena mina”.