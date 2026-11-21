El enfrentamiento entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo y esta vez tuvo como escenario las redes sociales. Después de que se conociera una resolución judicial favorable al futbolista, la empresaria compartió un video junto a su actual pareja que rápidamente despertó sospechas por el mensaje que parecía esconder.

La protagonista del video fue Wanda, quien viajaba en un automóvil conducido por Migueles. Lejos de publicar una imagen cotidiana, ambos eligieron musicalizar el momento con "Sos un botón", el popular tema de la banda Flor de Piedra. La letra, cargada de referencias a la traición y la cobardía, no pasó inadvertida por el contexto en el que apareció.

En una de las partes más llamativas de la grabación, Wanda Nara comenzó a interpretar: "No sos el vago, ya no sos el atorrante. Al que los pibes lo llamaban el picante. Ahora te llaman botón. Ya no estás con tus amigos...". Fue entonces cuando Martín Migueles decidió sumarse con una intervención de apenas dos palabras que alimentó las especulaciones: "No tiene".

La empresaria siguió cantando y llegó a otro fragmento todavía más provocador: "Ya no estás con tus amigos. Y en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón". Luego, cuando la canción avanzó hacia su estribillo, remarcó las frases "y solo eras un cagón, y solo eras un botón". La publicación estuvo acompañada por otra expresión de Wanda: "A veces princesa y a veces soy esta".

La interpretación de los seguidores no tardó en relacionar el contenido con Mauro Icardi, especialmente por las versiones sobre su distanciamiento de algunos vínculos cercanos desde que comenzó su relación con Eugenia 'la China' Suárez. El delantero, justamente, se encuentra disfrutando de unos días en Uruguay junto a la actriz, mientras el conflicto con su expareja continúa sumando episodios.

Pero el momento elegido para compartir el video tampoco fue casual. El 20 de noviembre, la Justicia hizo lugar a la apelación presentada por el abogado de Icardi, Francisco Oneto, y dispuso una medida cautelar contra Migueles. La resolución establece que el empresario no puede acercarse a menos de 100 metros del futbolista ni a menos de 300 metros de su domicilio en Nordelta.

¡Se pudrió todo! Ahora se tiran indirectas

Además, la disposición judicial prohíbe cualquier tipo de comunicación entre ambos, ya sea presencial, telefónica, por redes sociales o mediante terceros. La restricción tendrá una vigencia de 45 días corridos y fue dictada luego del episodio ocurrido el 6 de noviembre en una propiedad de Nordelta, donde ambos protagonizaron un tenso enfrentamiento que terminó con intervención policial.

Así, mientras Mauro Icardi consiguió un respaldo judicial en su disputa con la actual pareja de Wanda Nara, la empresaria y Martín Migueles eligieron responder desde las redes con música, ironía y una frase que no pasó inadvertida. Aunque ninguno mencionó directamente al futbolista, el mensaje dejó abierta la interpretación y volvió a poner a los tres en el centro de la escena mediática.