La muerte de Matías Ricciardelli, expareja de Maypi Delgado y padre de su hija India, provocó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo. El fallecimiento se produjo el martes 17 de noviembre, aunque la noticia trascendió públicamente varios días después. Desde entonces, una de las principales preguntas fue qué le había ocurrido y cuáles fueron las circunstancias de su partida.

Hasta el momento, no se conoció públicamente la causa de muerte de Ricciardelli. La información fue confirmada inicialmente por Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, a través de su cuenta de Instagram Gossipeame. La periodista decidió comunicar lo sucedido ante las reiteradas consultas de sus seguidores, pero dejó en claro que no iba a revelar detalles sobre una situación tan delicada.

"Ya que me consultaron varias de ustedes, paso por acá a contar que Matías Ricciardelli, el ex de Maypi Delgado y padre de su hija, falleció el martes", escribió Pochi en sus historias. Frente a quienes insistieron para conocer qué había pasado, la comunicadora respondió con prudencia: "Según la información confirmada, su muerte se produjo en circunstancias profundamente dolorosas y delicadas. Por respeto a su familia y a sus seres queridos, prefiero no profundizar en los detalles".

El dolor en la familia de Maypi Delgado

En medio de las primeras repercusiones, Maypi Delgado también decidió expresarse públicamente. La exparticipante de Gran Hermano había mantenido silencio desde que recibió la noticia y explicó que necesitaba tiempo para afrontar el difícil momento. "Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y por favor les voy a pedir que tengan mucho respeto", manifestó en una publicación.

La modelo también puso el foco en India, la pequeña hija que tuvo con Ricciardelli, y en la necesidad de encontrar fuerzas para acompañarla durante el duelo. "India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca", expresó. Además, cerró su mensaje con un pedido dirigido a quienes siguen de cerca la situación: "Cuiden a toda la familia en general".

Este sábado 21 de noviembre, Delgado volvió a compartir imágenes junto a su expareja y la nena, acompañadas por una emotiva carta de despedida. "Qué difícil todo… De a poco te voy a ir despidiendo, pero hoy no me sale; veo fotos y videos y me río mucho y, al mismo tiempo, lloro sin consuelo… Gracias por lo que pudiste ser", escribió.

El dolor en la familia de Maypi Delgado

En otro tramo de su publicación, la modelo recordó los momentos compartidos y destacó el vínculo que Ricciardelli había construido con India. "Sé que la amaste y la amás, y eso voy a enseñarle", expresó. También recordó especialmente los días del nacimiento de la pequeña y los momentos en los que pudieron compartir tiempo juntos, más allá de las dificultades que atravesaron como pareja.

Por último, Maypi contó que todavía no encontraba la manera de explicarle a su hija lo sucedido. "En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano; por ahora no puedo, necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene", escribió. Mientras tanto, la causa de muerte de Matías Ricciardelli continúa sin ser informada públicamente y la familia atraviesa el duelo en medio de un pedido de privacidad.