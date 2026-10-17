Un debate sobre las posiciones del campeonato argentino derivó en un incómodo momento televisivo en ESPN, luego de que Martín Souto hiciera un comentario sobre la intimidad de una de sus compañeras. La destinataria fue Morena Beltrán, con quien discutía sobre la ubicación de Gimnasia en la Zona B, aunque la conversación terminó involucrando también a Lucas Blondel, pareja de la periodista.

Todo comenzó cuando Souto repasaba los equipos que peleaban por los primeros puestos de la tabla y mencionó al conjunto platense. En medio del análisis, recordó que Beltrán había cuestionado anteriormente sus pronósticos y los del señor Espina. Sin embargo, la comunicadora intervino para corregirlo y dejó en claro que no coincidía con su interpretación de la clasificación.

La periodista sostuvo que la diferencia de gol era el criterio determinante para establecer el orden de los equipos. “¡No está puntero! Pero chicos, tiene diferencia de gol. No está puntero. Está cuarto. Pero si hoy termina el torneo. ¿Cómo está? Cuarto. Chicos, por diferencia de gol está cuarto”, explicó, mientras intentaba defender su postura ante sus compañeros de programa.

Lejos de limitarse a responder sobre la cuestión futbolística, Martín Souto lanzó una frase que trasladó el intercambio al terreno personal. “Ah bueno, ¿esto es joda no? Perdón, pobre Blondel (novio de Morena), lo que debe ser ganar una discusión en esta chica”, disparó, en referencia al futbolista Lucas Blondel, quien mantiene una relación sentimental con la periodista deportiva.

El comentario modificó el clima de la charla y puso el foco en la vida privada de Beltrán. Lo que hasta ese momento era una discrepancia sobre la tabla de posiciones se convirtió en un cruce entre colegas, con una alusión a cómo serían las discusiones de la comunicadora puertas adentro de su relación. La intervención de Souto también abrió el debate sobre los límites del humor en televisión.

La reacción de Morena Beltrán no tardó en llegar. Visiblemente molesta por la respuesta de su compañero, volvió a insistir en que Gimnasia no ocupaba el primer lugar de la clasificación. “No, no lo puedo creer. Pero por algo está cuarto porque la diferencia de gol es uno. No tiene ningún sentido, me voy, me voy”, contestó, sin ocultar su indignación ante la situación.

El incómodo comentario de Souto a Morena Beltrán

El episodio ocurrió en plena transmisión de ESPN, frente a las cámaras y durante un segmento dedicado al fútbol argentino. La referencia a Blondel desplazó la discusión deportiva y convirtió el intercambio en uno de los momentos más incómodos del programa, en el que una diferencia de criterios terminó adquiriendo un tono personal.

De esta manera, el cruce entre Martín Souto y Morena Beltrán trascendió el análisis de la Zona B y sumó a Lucas Blondel a una polémica inesperada. La frase del periodista sobre la pareja de su compañera dejó en segundo plano la clasificación de Gimnasia y puso sobre la mesa una discusión sobre las expresiones utilizadas al aire y el lugar de la intimidad en los enfrentamientos televisivos.