La relación entre Lucas Blondel y Morena Beltrán quedó en el centro de una inesperada polémica luego de un comentario realizado por el periodista deportivo Lucas Schmidt. El futbolista de Huracán decidió salir públicamente a defender a su pareja y cuestionó la manera en que fue mencionada durante una intervención vinculada al ámbito deportivo.

Todo comenzó cuando Schmidt hizo referencia al partido entre River y Huracán y apuntó contra el equipo de Núñez por haber perdido como local. En ese contexto, lanzó una frase sobre Blondel y su vínculo sentimental con la periodista: “Cómo vas a perder de local siendo River con un gol de un tipo que lo mejor que hizo en su carrera futbolística es comerse al caramelo de Morena Beltrán”.

Las palabras del periodista no pasaron inadvertidas para Lucas Blondel, quien decidió responder a través de sus redes sociales. El defensor entendió que una cosa son las críticas relacionadas con su rendimiento y otra muy diferente es involucrar a Morena Beltrán de esa manera en una discusión futbolística.

En su descargo, el futbolista explicó por qué decidió hacer pública su postura y cuestionó especialmente la forma en que fue presentada su pareja. “Lamentablemente hoy en día se celebran este tipo de contenidos y la verdad no me parece justo tener que aguantar que una persona que se hace llamar periodista deportivo hable de esta manera de mi futura mujer, describiéndola como un 'caramelo', poniendo una foto en malla y diciendo que conseguirla sea un logro, como si fuera un premio a ganar”, expresó.

Además, Blondel remarcó que está acostumbrado a recibir cuestionamientos por su desempeño dentro de una cancha, pero estableció un límite cuando las críticas involucran a su pareja. “Uno siempre acepta las criticas e incluso insultos cuando son referidas a lo deportivo, pero sinceramente no escucho que hablen de otras mujeres de deportistas de esta forma”, sostuvo el jugador de Huracán.

Lejos de quedarse solamente con el enfrentamiento, el lateral derecho aprovechó su mensaje para contar qué significa Morena Beltrán en su vida. “Más alla de esto, sí, les digo que haber encontrado el amor de mi vida y tener una mujer como ella que me hace mejor persona cada día es de las cosas que mas feliz me hace”, aseguró, dejando en claro el lugar que ocupa la periodista en su presente.

Lucas Blondel defendió a Morena Beltrán

El futbolista también recogió el guante por la referencia a su trayectoria y defendió el camino que recorrió hasta convertirse en profesional. “Y con respecto a mi carrera deportiva, ya que estamos, les digo que estoy muy orgulloso de lo que construí, mucho o poco? Según la mirada de cada uno. Para el luquitas que sufría de niño, muchísimo!”, respondió Lucas Blondel, con una frase dirigida directamente al periodista.

Finalmente, Blondel explicó que muchas veces optó por no responder a este tipo de situaciones, aunque ahora decidió expresarse. “Entiendo las reglas del juego y dejo pasar la mayoría de estas cosas, pero también aprendi que esta bueno expresarse, con respeto por supuesto”, manifestó. Luego cerró con un mensaje contundente: “Sean felices y no odien que hace mal!”. Por su parte, Morena Beltrán acompañó públicamente a su pareja y respondió: “Sobran las palabras te amo para siempre”, junto a emojis de orgullo y un corazón rojo con una curita.