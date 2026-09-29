La vuelta de MasterChef Celebrity al horario central tuvo un dato que se destacó en la pelea por el rating. Este lunes 28 de septiembre, el ciclo de Telefe alcanzó 14,5 puntos a las 22:39, el valor más alto entre los cortes informados. La marca llegó mientras el estreno conducido por Wanda Nara competía con la programación de El Trece con Mario Pergolini.

La diferencia en ese horario fue amplia: Otro día perdido registró 4,7 puntos. Fueron 9,8 puntos de ventaja para el reality gastronómico, aunque los 14,5 corresponden a un momento puntual de la emisión. Los registros difundidos hasta las 23:04 permiten seguir cómo se movió la audiencia, pero todavía no indican el promedio del programa completo.

Cómo evolucionó el rating de MasterChef Celebrity 2026

El primer corte citado por Ibope ubicó a MasterChef Celebrity en 10,5 puntos a las 22:19. Apenas siete minutos más tarde, mientras se presentaba a los participantes de la nueva temporada, el número subió a 13,6. Es mi sueño marcaba entonces 4,4 en El Trece, de modo que Telefe aventajaba a su competidor por 9,2 puntos en ese tramo.

El crecimiento inicial coincidió con la presentación del grupo de famosos que se sumó a la cocina. Wanda Nara regresó a la conducción y el jurado mostró su principal novedad: Maru Botana se incorporó junto a Damián Betular y Germán Martitegui. La expectativa por los participantes y por esa nueva integración acompañó el comienzo de una edición cuya primera medición ya había superado los dos dígitos.

Después del pico de las 22:39, el programa bajó a 13,7 puntos a las 22:45. En ese mismo horario, el ciclo de Mario Pergolini obtenía 5,2. La cifra volvió a subir seis minutos más tarde: a las 22:51, MasterChef Celebrity registró 14,0 frente a los 5,3 de Otro día perdido. En todos esos cortes, la ventaja siguió del lado de Telefe.

La última cifra consignada para el estreno corresponde a las 23:04. A esa hora, el reality se ubicaba en 13,3 puntos y el programa de Pergolini en 5,2, una distancia de 8,1. El registro del programa de cocina estaba por debajo de su mejor momento, pero seguía por encima de los 13 puntos y mantenía el liderazgo en la comparación directa.

A las 23:18, MasterChef Celebrity marcaba 12,9 puntos en Telefe, frente a los 5,0 de Otro día perdido en El Trece. Aunque había bajado desde su pico de la noche, el reality mantenía una ventaja de 7,9 puntos en ese corte.

El promedio del estreno habría superado los 13 puntos, lo que podría ubicarlo como el programa más visto del lunes. A la espera de la medición definitiva, los cortes disponibles muestran que el ciclo de Wanda Nara sostuvo la ventaja sobre El Trece hasta el último minuto.