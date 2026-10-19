A los 19 años, Juana Repetto perdió un embarazo que había recibido con alegría junto a su pareja de entonces. Al volver sobre esa experiencia, recordó la ilusión de ser madre y lo difícil que le resultó afrontar la pérdida. Su relato también recorrió otras etapas de su vida, atravesadas por la ansiedad y la búsqueda de ayuda profesional.

Sobre cómo había vivido la noticia del embarazo, contó: “Fue horrible porque yo estaba feliz. Estaba re de novia, no lo habíamos buscado conscientemente pero los dos estábamos contentísimos con el plan”.

En esa reconstrucción también apareció un sueño que, según recordó, había tenido antes de perder el embarazo: “No nos pusimos a buscar, pero no nos cuidábamos y estaba todo bien, mi mamá estaba chocha. No me acuerdo si le llegué a contar o no a mi papá. Fue muy loco, y tengo a mis amigas de testigo, pero un día me fui a dormir, me levanté y le dije a mis amigas que me daba miedo perder al bebé porque soñé que me daba un Playmobil. Al otro día me salió sangre y lo perdí. Fue re loco. Me pegó re mal, yo estaba muy contenta, muy ilusionada”.

Al revisar aquella etapa, Juana Repetto también habló del final de ese noviazgo: “Era muy pendeja y no pude manejar mis emociones de la mejor manera, mandé a cagar a mi pareja de ese momento, después me arrepentí y fue tarde”.

Tiempo después, tras separarse de otro novio, empezó a sufrir episodios de ansiedad. Al contar cómo encontró ayuda profesional, recordó: “Siguió la vida pero empezó una etapa, cuando me separé del siguiente novio que tuve, empecé con muchos ataques de ansiedad feos. Tuve ayuda profesional, fue muy loco porque lo encontré a través de haber ido yo a ayudar a una conocida mía que estaba saliendo de una adicción muy grande. Necesitaba gente que no consumiera y la ayudé a internarse, la acompañé un día y escuché por primera vez a un psiquiatra hablar de la medicación de otra forma”.

Juana Repetto también habló de su resistencia a la medicación: “Yo venía con 10 años de ataques de pánico con flores de Bach, globulitos y un mantra. Así mi cerebro se fue destruyendo por tanto estrés y ansiedad no tratada”. Sobre su cambio de postura, explicó: “Sabía que había otro camino pero no quería, me daba a que estaba loca y tenía ese prejuicio con la medicación psiquiátrica. Nunca tuve prejuicio con la psicología pero sí con la medicación. Me ayudó un montón, tomé medicación por un tiempo corto y cuando la volví a necesitar no tuve dudas”.

Cuando nació Toribio, su hijo mayor, volvió a sentir un malestar que la asustó: “Es importante hablar de salud mental maternal. Cuando nació mi hijo Toro no estaba deprimida pero sí tenía ese llanto que no sabía qué me pasaba”.

Ese miedo la impulsó a retomar la terapia: “Me asusté un montón porque tenía a mi hijo soñado y no sabía qué me pasaba. Ahí volví a terapia, me asusté mucho porque no podía volver a la persona que era antes de Toro con ese nivel de ansiedad”. El deseo de ser madre convivía con un malestar que necesitaba atender, y esta vez buscó acompañamiento para atravesarlo.