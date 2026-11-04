La quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity puso a diez famosos a cocinar por su continuidad este martes 3 de noviembre. La consigna fue preparar ñoquis con salsa, y la noche terminó con una nueva salida del certamen. Mientras el jurado evaluaba los platos, el programa de Telefe volvió a ubicarse al frente del rating.

Cuánto midió MasterChef Celebrity el martes 3 de noviembre

MasterChef Celebrity alcanzó un pico de 13,1 puntos de rating durante la emisión conducida por Wanda Nara. Fue la marca más alta informada para esta gala, en la que Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana debían decidir quién dejaba la competencia.

El número también superó el pico difundido para la gala de eliminación anterior. El martes 27 de octubre, cuando salió Alejandro Lerner, el reality había llegado a 12,5 puntos. Esta vez, su marca máxima fue 0,6 puntos mayor, en otra noche dedicada a definir la continuidad de los participantes.

La emisión contó con Guillermo Cóppola como invitado especial. Su visita se sumó a una gala que dejó a los famosos frente a un plato conocido, pero con muchas posibilidades de preparación. Cada concursante podía elegir qué tipo de ñoquis hacer y debía acompañarlos con una salsa.

Para resolver la prueba, tuvieron 60 minutos. Algunos optaron por la papa; otros incorporaron batata, ricota, sémola o vegetales a sus masas. La libertad para elegir la receta permitió ver propuestas distintas, aunque todos compartían el mismo objetivo: presentar un plato capaz de mantenerlos en MasterChef Celebrity.

Entre esas versiones, Diego Ramos llevó ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul. Grego Rossello preparó los suyos con espinaca y ricota, mientras que Hernán “Mala Fama” Coronel combinó papa, batata y apio con salsa bolognesa. Los tres terminaron esperando la última decisión del jurado.