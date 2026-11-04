Diez participantes llegaron a la quinta gala de eliminación de MasterChef Celebrity con la continuidad en juego. El desafío parecía familiar, pero admitía muchas formas de fallar: cada uno debía preparar ñoquis con salsa y convencer al jurado con su propia versión. Diego Ramos eligió una receta distinta a la de varios de sus compañeros y terminó esperando el veredicto entre los últimos tres.

Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana les permitieron elegir la base de los ñoquis. Podían recurrir a papa, batata, ricota o sémola, entre otros ingredientes, siempre que acompañaran la pasta con una salsa. La gala contó además con la visita de Guillermo Cóppola, mientras los famosos intentaban resolver una consigna asociada a la cocina casera.

Las elecciones mostraron caminos muy diferentes. Mike Amigorena hizo ñoquis de batata con crema de champiñones, panceta y salvia; Lizy Tagliani combinó papa y roquefort con estofado de pollo. Campi apostó por el morrón y una salsa de hongos, mientras Julieta Nair Calvo eligió ñoquis de papa con bolognesa.

El plato de Diego Ramos en la gala de eliminación

Diego Ramos presentó ñoquis de sémola con crema de champiñones, nueces y queso azul. Grego Rossello también utilizó champiñones, aunque los sirvió con ñoquis de espinaca y ricota. Hernán “Mala Fama” Coronel, en cambio, preparó una mezcla de papa, batata y apio con salsa bolognesa. Los tres acabarían frente al jurado en el tramo decisivo.

Tras probar todos los platos, los chefs señalaron a Diego Ramos, Grego Rossello y Hernán Coronel como los participantes con las preparaciones menos logradas. La espera concentró la tensión de la noche: dos seguirían en competencia y el tercero tendría que abandonar las cocinas. La decisión llegó después de la deliberación de Betular, Martitegui y Botana.

Finalmente, Diego Ramos fue el eliminado de MasterChef Celebrity. Sus ñoquis de sémola no alcanzaron para superar la prueba frente a los platos de Rossello y Coronel. El actor recibió el resultado emocionado, pero eligió despedirse poniendo el foco en la relación que había construido con sus compañeros y en lo que aprendió del jurado.

"Les quiero agradecer. Quizás fue un error, pero para mí ellos no son competidores, son compañeros. Ustedes no son jurados, son profesores. Así que lo disfruté de esta manera y aprendí un montón. MasterChef, muchísimas gracias, la pase bomba", expresó antes de dejar el programa.

Su despedida cerró una gala en la que una consigna conocida llevó a los participantes por recetas muy distintas. Para Diego Ramos, la experiencia terminó con la eliminación; para Grego Rossello y Mala Fama, el veredicto significó una nueva oportunidad de seguir cocinando en el certamen.